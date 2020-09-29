Ormanın lezzeti, geçim kaynağı oldu



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN ormanlarında yetişen kestane, köylülerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Ormanlık alanlardaki ağaçlardan yere düşürüldükten sonra toplanan kestane, pazarda 15 ile 25 TL arasında satışa sunuluyor.

Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin hasadına başlandı. Bartın ormanlarında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kestane bolluğu yaşanıyor. Köylülerin önemli geçim kaynaklarından olan kestane, sabah erken saatlerde ormanlık alanlardaki ağaçlardan toplanıyor. Zorlu yürüyüşün ardından kestane ağaçlarına ulaşan köylüler, yaklaşık 10´ar metrelik ağaçlara çıkarak, önce dallardaki meyvelere sırıklarla vurup, yere düşürüyor sonra dikenli kabuk içindeki kestaneleri çıkarıyor.

Bartın´ın Kurucaşile yolu Ahatlar mevkisindeki ormanlık alan, her yıl kestane toplamak isteyenlerin akınına uğruyor. Ormanlık alana gidenler, kestane toplamak için birbirleriyle yarışıyor. Kimileri, yemek için toplarken, kimileri de pazarda satıp, gelir elde etmeye çalışıyor. Yöre halkı, kış aylarında kestaneyi sobanın üzerinde kızartarak ya da fırında haşlama yaparak pişirdikten sonra tüketiyor.

YOL KENARINDA SATARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Bartın Kurucaşile yolunda kestane satan Aşkın Ceylan (60), "Kestanelerimiz topladıktan sonra yol kenarında satışa sunuyoruz. Yoldan geçen sürücüler kestaneyi çok beğeniyor ve kısa sürede tezgahtaki kestane bitiyor. Şu anda kestanenin kilosu 15 liradan satışa sunuluyor. Ailecek kestane topluyoruz. Kestane sezonu yeni başladı. 2 ay devam edecek. Elimizde bulunan kestanenin çoğunu toptancıya vererek, ondan para almıyoruz, patates soğan yani kısacası kışlık ne ihtiyacımız varsa onu alıyoruz. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

Köylülerin ormanlardan topladığı kestaneyi alarak pazarda satan Rıza Arabacı da "Kestanenin yolculuğu çok zahmetli, tezgaha gelinceye kadar köylülerimizin zahmeti çok oluyor. Biz de onların hakkını vererek, kestaneyi pazara getiriyoruz. Şu anda kestane fiyatları büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre 18 liradan başlıyor. Şu anda fiyatlar yüksek seyrediyor ama önümüzdeki günlerde bol olarak toplanacak kestanenin fiyatlarının da düşeceğinden eminiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-09-29 09:17:18



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