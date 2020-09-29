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Hastaneden çıkan kızını korumak için kapıya, 'Misafir kabul etmiyoruz' yazısı astı

DHA

Hastaneden çıkan kızını korumak için kapıya, 'Misafir kabul etmiyoruz' yazısı astı


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın),(DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesinde, fabrika işçisi Fatma Yıldırım (44), enfeksiyon nedeniyle hastanede yatıp taburcu olan kızı Selma Yıldırım'ı (27) koronavirüs salgını nedeniyle evinin bahçe kapısına, 'Misafir kabul etmiyoruz' yazısı asarak, korumaya aldı. 
Ulus ilçesine bağlı Hoca köyünde yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Fatma Yıldırım´ın kızı Selma Yıldırım, geçen şubat ayında enfeksiyon nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. 15 gün yoğun bakımda kalan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edilip, evine gönderildi. Fatma Işık da kızını ve aynı evde yaşadığı annesi Şaziye Işık'ı (66)  koronavirüs salgınından korumak için bahçe kapısına, 'Coronavirüs nedeniyle eve misafir kabul etmiyoruz. Evde kal 65 yaş üstü. Anlayışınız için teşekkürler' yazısını yazdı. 
Fatma Yıldırım, "Kızım pandemi başlamadan önce, yoğun bakımda 15 gün tedavi görüp, taburcu oldu. Sonrasında ise virüs görülmeye başlandı. Biz de eve kimse gelmesin diye, bu yazıyı astık. Sonuçta tehlikeli bir hastalık, korktuk. Bu yazıyı gören insanlar, okuyup geri dönüyor. Evimizde kızımız ve yaşlı annemiz var. Açıkçası korkuyoruz. Korona döneminde bütün insanlarımızın birbirimize yaklaşmamasını istiyoruz. Biz her türlü tedbiri alıyoruz. Herkeste bizim gibi davransın" dedi.   DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar
2020-09-29 09:19:39

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