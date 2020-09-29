Fırtınada ağaç devrildi yol ulaşıma kapandı

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Bartın’da kısa süreli etkili olana sağanak ve fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Ağacın devrildiği yol ulaşıma kapandı.

Bartın Kozcağız eski karayolunda meydana gelen olayda kısa süreli etkili olan fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Vatandaşlar araçlarıyla ağacın devrildiği bölgeden geri dönerek farklı güzergahlar üzerinden ulaşım sağlamak zorunda kaldı.

Devrilen ağacın kaldırılması ve yolun yeniden ulaşım açılması için çalışma başlatıldı.

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