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Pandemiye rağmen istihdamı ikiye katlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyorlar

İHA

Pandemiye rağmen istihdamı ikiye katlayarak ihracatı arttırmayı hedefliyorlar

Bartın’dan 28 ülkeye ihracat yapan tekstil fabrikası pandemiye rağmen istihdam sayısını iki katına çıkararak ihracat kapasitesini artıracak.
Bartın’da 2003’ten bu yana üretim ve ihracat faaliyetlerini sürdüren tekstil fabrikası korona virüs pandemisine karşın yeni yatırımlarla ihracat kapasitesini artıracak ve istihdam sayısını da ikiye katlayacak.
Bartın Organize Sanayi Bölgesinde 2003 yılında kurulan, birçok Avrupa ülkesine ihracat yapan fabrika yeni yatırımlarla büyümeye devam ederken istihdam sayısını da artırmayı hedefliyor. Mevcut 650 çalışanı olan fabrika yakın süreçte yapacağı yatırımlarla çalışan sayısını kademeli olarak bin 200 kişiye çıkararak ihracat kapasitesini de yükseltecek.
Tekstil alanında kalifiyeli personellerin doğrudan işe alındığı fabrikada sektör tecrübesi olmayanların ise İŞKUR’un kurs programlarıyla eğitilip iş başı yaptırılması planlanıyor. İstihdama ve ihracata büyük katkı sunan AYTİM Tekstil Fabrikasının Sorumlu Müdürü Hüsnü Aydın, Avrupa’da 28 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade ederken fabrikadaki büyüme ile Bartın’daki istihdam olanağının da artacağını söyledi.

Avrupa’da 28 ülkeye ihracat yapıyoruz
Aydın açıklamasında, “Şu anda 650 çalışanımız var. Çalışan sayımızı ilk etapta 750800’e daha sonra ise bin ve bin 200’e çıkartmayı hedefliyoruz. Yetişmiş personelleri, dışarıdaki yetişmiş insanları tecrübeli olanları direk başlatıyoruz. Tecrübeli olmayanları da İŞKUR üzerinden kurs açıp o şekilde yetiştirip istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Avrupa’da 28 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızı daha da büyütüp hem Bartın’a hem de ülkemize katkı sağlayacak şekilde destek olmak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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