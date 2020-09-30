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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi personeline “Başarı Belgesi” verildi

İHA

Bartın Üniversitesi personeline “Başarı Belgesi” verildi

Bartın Üniversitesi tarafından bu yıl uygulamaya konulan düzenleme ile 3 idari personele üstün gayretlerinden dolayı “Başarı Belgesi” verildi.
Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından kamu hizmetlerinde motivasyonun arttırılması ve başarının ödüllendirilmesi hedefiyle yeni bir uygulama daha hayata geçirildi. Yapılan düzenleme ile bir yıllık periyotlarda üniversitedeki iş ve işlemlerde çözüm odaklı anlayışla değer üreten, etkin ve verimli bir çalışma disipliniyle kaliteli hizmet arayışında olan ve bunu üniversitenin bileşenlerine sunabilen idari personele “Başarı Belgesi” veriliyor.
Bu yıl ilk defa düzenlenen ve geride bıraktığımız yılı kapsayan değerlendirmeler sonucunda Bartın Üniversitesi’nden 3 idari personele belgeleri takdim edildi. Bireysel başvuruya dayalı olarak kurulan düzenleme sonrasında yapılan kanıt temelli değerlendirmeler sonucunda, Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü (PTO) personeli Şef Adem Ayvalı, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) personeli Tekniker Bayram Turidi ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli Kütüphaneci Ülkü Özgüven’e belgeleri Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından verildi.
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda düzenlenen törene, 2020/1 KPSS yerleştirme sonucunda göreve yeni başlayan idari personel de katıldı.
Gösterdikleri üstün gayret ve başarılarından dolayı “Başarı Belgesi” alan personeli tebrik eden Rektör Uzun, “Akademik ve idari insan kaynağı, öğrencileri ve mezunlarıyla binlerce kişinin olduğu büyük bir aile olarak her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve geleceğe sağlam adımlarla yürüyoruz. En büyük önceliğimiz olan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama, onları yetkin ve donanımlı bireyler olarak yetiştirme görev ve sorumluluğumuzu yerine getirirken, bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine de değer katıyoruz. Bu noktada her bir bileşenimize ayrı ayrı sorumluluklar düşmekte ve herkes üzerine düşen sorumluluğun farkında olarak gayret göstermektedir. Bu gayretler Üniversitemizin birçok alanda kat ettiği başarılar ile taçlanmaktadır. Bu başarılar, Bartın Üniversitesi ailesinin her bir bileşeninin eseridir. Bu düşüncülerle Personel Daire Başkanlığımızı örnek uygulamayı hayata geçirmesi noktasında tebrik ediyor, ‘Başarı Belgesi’ alamaya hak kazanan değerli çalışma arkadaşlarımıza ise kararlı ve azimli çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Göreve yeni başlayan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyor, muvaffakiyetler diliyorum” dedi.
"Düzenlen tören ile başarılar belgelenmiş oldu"
Tören kapsamında “Başarı Belgesi”nin verilme nedenleri de açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Şef Adem Ayvalı, Proje ve Teknoloji Ofisinin kurumsallaşmasında ve Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde (ÜBYS) hazırlanan modülünün uygulamaya geçmesi ve geliştirilmesindeki katkılarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirdi. Tekniker Bayram Turidi’ye belgesi, Kalite Yönetim Dokümantasyon sisteminin kuruluşu ve geliştirilmesindeki katkıları için verildi. Turidi’nin bu çalışması Bartın Üniversitesi’nin Dış Değerlendirme sürecinde Kalite Güvence Sistemi kurgusunu güçlendiren yeni bir çalışma olarak yansımış ve Dış Değerlendirme Geri Bildirim Raporu’nda da güçlü yön olarak gösterilmiştir. Kütüphaneci Ülkü Özgüven ise Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminin kuruluşunu sağlayarak, diğer yükseköğretim kurumlarının 15 bin TL hizmet satın alarak gerçekleştirdiği DSPACE Açık Arşiv Sisteminin son versiyonunun yükleme işini başarıyla tamamlayarak üniversite bütçesine katkı sağladığı için belgeyi almaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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