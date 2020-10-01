Topraktan çıkan yanıcı özelliğe sahip gazın araştırılmasını istediler



Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesine bağlı Dodurga köyünde yaşayan vatandaşlar, topraktan çıkan ve çakmakla çakıldığında yanan gazın araştırılmasını istedi.

Ulus ilçesine bağlı Dodurga Köyü Aslanca Mahallesi'nde yaşayan Zihni Denizli (72), 56 yıl önce mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki İlit mevkiinde çobanlık yaparken, tarladan gelen sesleri duyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Köylüler, sesin gaz çıkışından kaynaklandığını ve yandığını tespit etti.

O dönemde yetkililer tarafından alanda araştırma yapıldı. Araştırma sonuçları hakkında bilgileri olmayan köylüler, gazın yanıcı özelliği olması nedeniyle orman yangını çıkabileceği korkusuyla alanı taş ve toprakla doldurdu.

Yıllar sonra yeniden bölgeye giden Zihni Denizli ve arkadaşı Mustafa Bakır, küçük kazma ile yeniden çukuru açarak, gazı ortaya çıkardı. Seslerin geldiği alandaki toprağın siyah olması ise dikkat çekti. 20 santim çukur kazan Denizli, tekrardan açığa çıkan gazı çakmakla yaktı.

1964 yılında topraktan gelen sesle bu alanı keşfettiğini söyleyen Zihni Denizli, "Geçmişte buraya ben hayvanlarımızı otlatırken, bu sesi duydum, sonra buraya geldim. Burada büyük bir çukur oluşmuştu. Ben de gelen ses ne acaba diye düşünerek, çakmakla yaktım. O anda kirpiklerim yandı. Burayı keşfettikten sonra Alman mühendis geldi. Burada büyük gaz var dedi ama kendisi de trafik kazasında hayatında kaybetti. Sonra da herhangi bir şey yapılmadı. 56 yıl geçti, burası hala yanıyor. Köyde yaşayan insanlarımız burası kendiliğinden yandığı için orman yangını çıkarır diye üzerini taş ve toprakla kapatmış. Biz de açtık, çıkan gaz hala yanmaya devam ediyor ve sürekli bu topraktan fokur fokur ses geliyor. Toprağı kazdıkça simsiyah çıkıyor. Biz devletimizin buraya gelip araştırmasını istiyoruz. Bu çıkan gazın değerlendirilmesini istiyoruz." dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2020-10-01 12:54:44



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