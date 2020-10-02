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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölü doğan köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü

İHA

Ölü doğan köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü

Bartın'da yaşayan hayvansever Sevim Arkan ölü doğan köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü.
Uzun yıllardır Bartın’da birçok hayvana kucak açan, bakımlarını ve ihtiyaçlarını gideren 49 yaşındaki Sevim Arkan çöp kenarında bulduğu hamile bir köpeği alıp barınağında bakmaya başladı.
Durumu ağır olan hamile köpek yavrularını doğururken hayatını kaybetti. Hamile köpeğin yavruları da ölü olarak dünyaya geldi. Bu duruma gönlü razı olmayan Arkan yeni dünyaya gelen dört köpek yavrusuna kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı.
O anlar Arkan’ın bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülenirken Arkan’ın çabaları sonuç verdi ve yavrular nefes alarak yaşamaya başladı.
Arkan’ın köpek yavrularına suni teneffüs yaptığı o anlara ait video sosyal medyada paylaşılırken milyonlarca kez izlenen video yüz binlerce beğeni aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Arkan’ı yorumlarıyla tebrik yağmuruna tuttu.

Dördünü de suni teneffüsle hayata döndürdük
Arkan yaşanan o anları anlatırken, “Çöpten aldığımız bir annemiz vardı hamile. Maalesef doğum yaparken onu kaybettik. Yavrular karnında ölmüş. Doğum yaptı dört tanesini doğurdu ama ölü doğurdu. Dördünü de şükürler olsun hayata döndürdük suni teneffüsle. Annenin ölmesi bizi çok üzdü ama bir yandan da bu canları tekrar hayata döndürdüğümüz içinde büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz bunca hayvanlara yapılan şiddetlerde üzüntümüzü anlatamıyorum ama böyle güzel küçücük olsun mutluluklar bizi hayata tekrar bağlıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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