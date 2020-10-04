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200 yıllık değirmenin turizme kazandırılması isteniyor

DHA

200 yıllık değirmenin turizme kazandırılması isteniyor


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN´ın Çaybükü köyünde, sahibinin yaşamını yitirmesi üzerine atıl kalan 200 yıllık tarihi değirmenin turizme kazandırılması isteniyor. Köyde yaşayan İhsan Duman (50), "Bizim kültür mirasımız. Turizme kazandırılırsa çok güzel olur" dedi. 
Sahibi Ahmet Karuşağı´nın 13 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından atıl kalan, Çaybükü köyü yolu kenarındaki yaklaşık 200 yıllık değirmen, tamamen sarmaşıklarla kaplandı. Yıllar önce tarihi değirmenin suyu ırmaktan gelen su ile karşılanırken, çevre köylerde yaşayanların da tarım ürünleri değerlendirildi. Tahılların depolandığı 3 ambarın bulunduğu alanda ayrıca oluşturulan su toplama havuzları da dikkat çekiyor. 
Köyde yaşayan emekli İhsan Duman, tarihi değere sahip çıkılmasını isteyerek, "Bu binanın 200 yıllık geçmişi var. Teknolojinin gelişmesiyle içindeki makineler de artık kullanılamaz hale gelmiş. Bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Binanın sahibi vefat ettikten sonra kaderine terk edildi. Eğer bu bina değerlendirilirse çok iyi olur. Sonuçta bu bizim bir kültür mirasımız. Turizme kazandırılırsa çok güzel olur. Bu değirmende çok insanın anısı vardır. İnşallah bu tarihimiz gün yüzüne çıkarılır" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-10-04 10:17:14

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