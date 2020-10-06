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Bartın Irmağı'nın yüzeyindeki kirlilik tepki çekti

DHA

Bartın Irmağı'nın yüzeyindeki kirlilik tepki çekti


Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)-KARADENİZ´e akan Bartın Irmağı'nın yüzeyindeki kirlilik dikkat çekiyor. Suyun akışkanlığının olmadığı Yalı iskelesinin altındaki ırmak boyunca pet, cam şişeler, evsel atıklar kötü görüntü oluşturuyor. Gezi teknesi kaptanı Hüseyin Debreli, "Banklarda oturan insanlar pisliklerini ırmağın kenarına atıyor. Belediye her gün temizlik yapıyor. Ama bizim insanlarımız burayı kirletiyor" dedi.
Bartın´da, kent merkezinden 15 kilometre boyunca akarak, Karadeniz´e ulaşan Bartın Irmağı'ndaki kirlilik dikkat çekiyor. Uzun süredir yağış olmaması ve suyun akış hızının azalmasıyla ırmak kenarına insanlar tarafından atılan plastik ve diğer atıklar su yüzeyinde yoğun kirliliğe neden oldu. Suyun akışkanlığının olmadığı Yalı iskelesinin altındaki ırmak boyunca pet, cam şişeler, evsel atıklar kötü görüntü oluşturuyor. Irmakta yapılan gezi teknelerinin bulunduğu alana toplanan çöpler nedeniyle tekne turuna katılan turistler büyük şaşkınlık yaşadı.  
'BİZİM İNSANLARIMIZ BURAYI KİRLETİYOR'
Irmakta gezi teknesinin kaptanlığını yapan Harun Aydoğan, "Irmağın kenarlarına ve ırmağa insanlar tarafından çöpler atılıyor. Sonra bir rüzgar çıkıyor, kenarda ne varsa ırmağın yüzeyine fırlatıyor. Burada ırmak yüzeyinde çok fazla çöp var. Bazen kirlilik oluyordu ama şimdi bu daha fazla. Belediye ekipleri temizliyor ama yine de çöpün önüne geçilmiyor. Biz, burada yerli ve yabancı turistlere ırmağı gezdiriyoruz. Çöpleri gören turistler çok şaşırıyor" dedi. 
Yürüyüş yapan insanların çöplerini ırmak kenarına attığını söyleyen gezi teknesi kaptanı Hüseyin Debreli, "İnsanlar çöplerini sağa sola atıyor. Banklarda oturan insanlar pisliklerini ırmağın kenarına atıyor. Belediye her gün temizlik yapıyor. Ama bizim insanlarımız burayı kirletiyor. Sonra rüzgar çıktığında ırmak yüzeyi tamamen çöplerle doluyor. Bu görüntü hoş bir şey değil" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2020-10-06 09:49:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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