Bartın Üniversitesi URAP verilerine göre makale puan sıralamasında 30 basamak yükseldi

Bartın Üniversitesi, University Ranking By Academic Performance (URAP) tarafından yayınlanan 20202021 Türkiye üniversiteleri verilerine göre makale puan sıralamasında 30 basamak birden yükselerek 39’uncu sırada yer aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP, 2009 yılından bu yana Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralıyor. Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı verileri kullanan URAP, 9 gösterge üzerinden üniversiteleri geride bırakılan 5 yılı göz önünde bulundurarak değerlendiriyor. “Makale Sayısı” ve “Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı” üzerinden “Makale Puan Sıralaması”nın yıllara göre hesaplandığı URAP sıralamasında, “Atıf Sayısı”, “Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı”, “Toplam Bilimsel Doküman Sayısı”, “Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı”, “Doktora Mezun Sayısı”, “Doktora Öğrenci Oranı” ve “Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı” sıralamalarda etki faktörü olarak hesaplamalara dâhil ediliyor.



20202021 akademik yılı performans değerlendirmeleri yayınlandı

URAP 20202021 akademik yılı performanslarının değerlendirildiği üniversiteler Türkiye sıralamasını açıkladı. Yayınlanan sonuçlara göre Bartın Üniversitesi, 166 üniversitenin değerlendirildiği makale puan sıralamasında 39’uncu oldu. Bir önceki yıla göre 30 basamak birden yükselen Bartın Üniversitesi, genel sıralamada 91’inci, devlet üniversiteleri genel sıralamasında ise 78’inci sıraya yükselme başarısı gösterdi.



Uluslararası yayın indeksindeki yükseliş devam ediyor

Bartın Üniversitesi aynı zamanda “Web Of Science” aracılığıyla uluslararası saygın indekslerde yapmış oldukları yayınlara ait göstergelerde de yükselişini sürdürüyor. Yapılan sıralamaya göre 2017 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 69’uncu sırada, 2018 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 44’üncü sırada yer alan Bartın Üniversitesi’nde, 2019 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında 108 üniversite arasından 24’üncü sıraya yerleşti.

Yapılan sıralamaya göre 2017 yılında 125 uluslararası yayını bulunan Bartın Üniversitesi, 2018 yılında bu sayıyı 178’e, 2019 yılında ise 257’ye çıkarmayı başardı. Böylece 3 yılda yayın sayısını 2 kattan fazla arttırmayı başaran akademik insan kaynağı, 2018’den 2019’a kadar olan bir yıllık periyotta ise yayın sayısını yüzde 45 arttırdı.



SCImago ve Webometrics sıralamalarında aynı başarı sürüyor

SCImago Kurumlar Sıralaması’nda (SIR) bu yıl sıralamaya girmeyi başaran Bartın Üniversitesi, dünyadaki 3 bin 897 üniversite arasından 605’inci sırada yer alırken, araştırma performansı göstergesine göre dünyadaki 389’uncu üniversite oldu. Her alanda sürdürülebilir bir gelişim gösteren Bartın Üniversitesi, 2020 Temmuz ayında açıklanan Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları (Webometrics Ranking of Universities) değerlendirmesine göre de 3 yılda 3 bin 879 üniversiteyi geride bırakmayı başardı. 2017 yılındaki sıralamada 7 bin 37’nci sırada yer alan Bartın Üniversitesi, en son açıklanan sıralamada ise dünya genelinde 3 bin 158’inci sırada yer aldı.



“Her geçen gün büyüyor ve sürdürülebilir bir gelişim gösteriyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, sürdürülebilir bir gelişimle adından bahsettiren bir üniversite olduklarını kaydederek, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri geleceğe kararlı adımlarla yürümektedir. Her günü bir öncekinden daha iyi olması için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda kayda değer bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Uluslararası alandaki başarılarımız ve yaptığımız iş birliktelikleriyle aynı zamanda görünürlüğümüz de artmakta ve sosyal anlamda da farkındalık oluşturmaktayız. Çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Bu düşüncelerle, Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.



“Her alanda yükselişimiz sürüyor”

Rektör Uzun, “Yeni YÖK anlayışıyla üniversitelerde hızlanan kalite yolculuğunda Bartın Üniversitesi olarak 20192023 Stratejik Planı’nda belirlenen hedeflere kararlı bir şekilde yürüyoruz. Sürdürülebilir bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda da aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Bu doğrultuda URAP’da, SCImago ve Webometrics gibi bağımsız sıralama kuruluşlarının değerlendirmelerinde her geçen gün yükseliş kaydediyoruz. URAP başta olmak üzere geride bırakılan 5 yılın değerlendirilerek sıralamaların yapıldığı kuruluşların göstergeleri dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda yükselişimizin daha da hızlanarak devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

