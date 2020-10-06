Kestane ağacından düşerek öldü

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde, dengesini kaybederek kestane ağacından düşen Ali Akıner (60) yaşamını yitirdi.

Olay, Ulus ilçesi Kızıllar köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Köyde yaşayan Ali Akıner, yanına aldığı merdivenle kestane ağacına çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Akıner, düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi Akıner'i hastaneye kaldırdı. Akıner, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar

2020-10-06 20:01:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.