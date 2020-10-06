Kestane ağacından düşerek öldü

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde, dengesini kaybederek kestane ağacından düşen Ali Akıner (60) yaşamını yitirdi.
Olay, Ulus ilçesi Kızıllar köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Köyde yaşayan Ali Akıner, yanına aldığı merdivenle kestane ağacına çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Akıner, düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi Akıner'i hastaneye kaldırdı. Akıner, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar
2020-10-06 20:01:29
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