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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestane ağacından düşen adam hayatını kaybetti

İHA

Kestane ağacından düşen adam hayatını kaybetti

Bartın’ın Ulus ilçesinde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kızıllar köyünde meydana geldi. Kestane toplamak için ormanlık alana giden 60 yaşındaki Ali Akıner çıktığı kestane ağacından bir anda dengesini kaybederek düştü. Akıner’in ağaçtan düştüğünü ve yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akıner daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akıner kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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