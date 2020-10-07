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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN´da, hurda demir yüklü TIR´ın kavşakta devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Dursun Cemal Özcan (49) yaralandı. Kazada yola saçılan hurda demirler ve TIR, çekiciyle kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Tuna Mahallesi´nde meydana geldi. Bartın Limanı'ndan aldığı hurda demirleri organize sanayi bölgesindeki demir çelik fabrikasına götüren Dursun Cemal Özcan yönetimindeki 78 BT 672 plakalı TIR, kavşakta kontrolden çıkıp, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, yaralanan Dursun Cemal Özcan´ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Özcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yola saçılan hurda demirler ve TIR, çekiciyle kaldırıldı. Karayolları ekipleri de TIR´ın deposundan yola akan yakıt nedeniyle temizlik çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-10-07 16:59:43



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