Aşk acısını dindiren Ulukaya Şelalesi ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edildi

‘Doğal Sit Alanı Koruma Statüsü Yeniden Değerlendirilmesi’ sonucunda aşk acısını dindirdiğine inanılan Ulus Ulukaya Şelalesinin ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescil ve ilan edilmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bartın’ın Ulus ilçesi Ulukaya köyündeki 1 kilometrelik Ulukaya Kanyonu içinde yer alan Ulukaya Şelalesinin ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescil ve ilan edilmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Her mevsimde binlerce turistin ilgi odağı olan doğa harikası şelale Bartın’ın Ulus ilçesine 17 kilometre mesafedeki Ulukaya Kanyonu içinde yer alıyor. Çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerden de çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Ulukaya Şelalesi Amasra ve Safranbolu gibi önemli turizm merkezlerine yakınlığı ile de dikkat çekiyor.

10 Metre genişliğindeki bir kaya oyuğu içinden çıkan suyun yaklaşık 20 metre yükseklikten düştüğü Ulukaya doğal güzelliği ile her mevsimde ziyaretçilerine muhteşem bir atmosfer sunuyor.

Ulukaya Kanyonu ve Ulukaya Şelalesinin döküldüğü Uluçay'da alabalık, tatlı su balığı, yengeç, kaya balığı gibi balık türlerinin yanı sıra doğal hayatın bir parçası olan su yılanları, kurbağalar, su semenderleri gibi su canlıları yaşamlarını sürdürüyor.



"Büyük bir mutlulukla karşıladık"

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun bölgede turizm çeşitliliğini artırmaya yönelik tamamlanan çalışmaların yanı sıra devam eden çalışmalarında olduğunu ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararnameyle Ulukaya Şelalesi hassas koruma alanları arasına girmiş oldu. Bölgemiz için çok önem taşıyan bu gelişmeyi büyük bir mutlulukla karşıladık. Ulus’un bir doğa kenti olduğunu her fırsatta dile getiriyor ve bölgemizde doğa turizminin çeşitlendirilmesi noktasında elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bölgeyi ziyaret edecek turistlerin konaklamaları için hizmet veren otelimizin yanı sıra turistlerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar ve farklı aktivitelerde bulunabilecekleri noktalarda oluşturuyoruz. Küre Dağları Milli Parkı’na tampon bir bölgede olan Ulukaya Şelalesi ve Ulukaya Kanyonu’nun 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak ilan edilerek tescillenmesi gerçekten mutluluk verici. Bu durum bölge turizmine katkı sunacak önemli bir gelişme. Ayrıca Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde tamamlanan ve devam eden birçok turizm yatırımı var. Safranbolu ve Amasra gibi iki önemli turizm bölgesinin ortasında yer alan Ulus yakın gelecekte gerek Küre Dağları Milli Parkı ile gerekse Ulukaya Şelalesi gibi doğa güzellikleri ile turizm açısından bölgemizin göz bebeği haline gelecektir. Ulukaya Şelalesi’nin 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak ilan edilerek tescillenmesinde emekleri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Bartın Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’a Ulus ve bölge halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.



"Aşk acısını dindiren şelale"

Ulukaya Şelalesinin mitolojik hikayesi de dikkat çekiyor. Şelaleyle ilgili mitolojik hikayeye göre, yakışıklı Selamnos ile güzeller güzeli Hera arasında geçen bu hikayede Selamnos ve Hera birbirlerini severek evlenmişlerdir. Aradan günler geçtikten sonra Selamnos ağır bir hastalığa yakalanıp yataklara düşer ve günden güne daha da güçsüzleşir. Hera bu duruma daha fazla katlanamaz ve eşinden nefret etmeye başlar. Bu durum karşısında çok üzülen Selamnos, üzüntülerini dindirmek için intihar etmeye karar verir. Ulukaya’nın zirvesine çıktıktan sonra birkaç kez Hera diye bağırdıktan sonra kendini boşluğa bırakır. Aşk Tanrısı, başlangıçtan beri olaya müdahale etmemiştir fakat bu duruma daha fazla kayıtsız kalamaz ve Selamnos’un bedenini yere düşer düşmez şelaleye dönüştürür. Rivayete göre Ulukaya’nın suyu ile yüzünü yıkayan veya bu suyu içenler Selamnos’un acılarını azaltır, aşk acılarını dindirirmiş. Ayrıca bu şelaleden su içenlerin de yaşadıkları aşk acısının dindiğine inanılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.