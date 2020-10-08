Kasalar dolusu palamutla döndüler Palamut bereketi balıkçıların yüzünü güldürdü

Bartın’ın Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan balıkçı teknelerinin bir haftalık aranın ardından ağları yeniden palamutla doldu.

Bartın’da Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'ndan Karadeniz’e açılan balıkçıların yüzü ağlarının palamutla dolmasıyla birlikte güldü. Onur Semih Kardeşler isimli tekne ile sabahın erken saatlerinde Karadeniz’e açılan balıkçılar, gece saatlerinde limana döndüler. Yaklaşık 500 kasa palamutla limana dönen balıkçılar büyük bir mutluluk yaşarken, bir haftadır palamut avlayamadıklarını ve bugün gerçekleşen avın oldukça bereketli olduğunu söylediler.

Teknenin kaptanı Ahmet Uzunay, “Tayfalarımızla birlikte Eylül’ün 13’ünden beri denizdeyiz. Her gün saat 05.00’te çıkıyoruz, 24 saat denizden gelmek yok balığı tutmadan. Av sezonu bu şekilde devam etmekte. Allah bereket versin bu akşam iyi bir balığa denk geldik. 400500 kasanın üstünde balık aldık. Sezonumuz iyi şu anda. Tüm balıkçılara da sezon hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Balıkçılardan Şaban Uzunay ise aynı gün içinde ikinci kez denize açıldıklarında bol balık avladıklarını ifade ederek, “Sabah gittik az bir şey aldık. Tekrar geldik bir daha gidelim diye. O arada Cenabı Allah verdi bize. Tuttuk getirdik buraya” diye konuştu.

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