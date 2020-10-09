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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç'un acı günü

İHA

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç'un acı günü

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un annesi Behiye Tunç, akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un annesi Behiye Tunç dün gece saatlerinde akciğer rahatsızlığı nedeniyle Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmış ve yapılan ilk müdahalelerin ardından Karabük Medikar Hastanesine sevk edilmişti.
Behiye Tunç'un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Merhume Tunç için 10 Ekim Pazar günü Ulus ilçesi Ulukaya köyünde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumenin cenazesi aile kabristanına defnedilecek.

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