Rektör Uzun, Senegal-Dakar Büyükelçisi Kavas ile görüştü

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Türkiye'nin SenegalDakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ile Afrika’da yer alan ülkelerle yapılabilecek iş birliği konularının konuşulduğu çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi.

Rektör Uzun ve Büyükelçi Kavas arasında gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Baykal ile Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Burçin Kef de katıldı.

Bartın Üniversitesi’nde ‘farklılıklarımız zenginliğimizdir’ diyerek uluslararası öğrenci sayısını her sene arttırdıklarının altını çizen Rektör Uzun, “Yerelde uluslararasılaşma hedefimizle kapılarımızı tüm dünyadan öğrencilerimize açıyoruz. Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyon çerçevesinde kendimizi her geçen gün biraz daha geliştirmeyi başarıyoruz. Bu kapsamda uluslararası projelerimizle birlikte 4 kıtadan öğrencilerimizle yol arkadaşlığı yapıyor, geleceğe sağlam adımlarla yürüyoruz” dedi.

Uluslararası öğrencileri ‘yabancı’ ya da ‘misafir’ olarak değil ev sahibi olarak gördüklerini de belirten Rektör Uzun, “Gururla vurgulamak isterim ki, Bartın Üniversitesi akademik ve idari insan kaynağıyla donanımlı bireyler yetiştirerek, öğrencilerine bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda ayrıcalıklı imkanlar sunuyor. Üniversitemiz, evrensel değerler doğrultusunda, öğrencisini merkeze alan bir yapıyla öğrencilerinin hedeflerine ulaşmalarında ‘yol arkadaşlığı’ yapıyor, destek oluyoruz. Bu düşüncelerle ufkumuzu açan ve önümüzü aydınlatan politikalarla her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Gösterdiği yakın ilgiden dolayı Büyükelçi Kavas’a teşekkür eden Rektör Uzun, “Afrika ülkelerini yakından tanıyan, bölgeye dair önemli bilimsel çalışmalar yapan ve o bölgeye gönül veren değerli Büyükelçimiz Prof. Dr. Kavas’a gösterdikleri gayret ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki hem bilimsel hem de öğrenci hareketliliği noktasında Senegal ve diğer Afrika ülkeleriyle ikili iş birliğimizi geliştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi Kavas da Bartın Üniversitesi’ni yakından takip ettiklerinin altını çizerek, “Aldığı başarılar ve yetiştirdiği öğrencilerle ismini sıklıkla duyduğumuz Bartın Üniversitesi ile ülkemizin diğer üniversitelerinde de olduğu gibi iş birliğimizi geliştirme noktasında gayret göstereceğiz. Bu noktada elde edilen başarılar ve ilgileri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

