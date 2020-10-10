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Bartın Irmağı'nda çöp temizliği

DHA

Bartın Irmağı'nda çöp temizliği


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-KARADENİZ'e akan Bartın Irmağı'ndaki çöpler, belediye ekiplerince temizlendi.
Kent merkezinden 15 kilometre boyunca akarak, Karadeniz´e ulaşan Bartın Irmağı'ndaki kirlilik, son günlerde artış gösterdi. Yağış olmaması ve suyun akış hızının azalması nedeniyle su yüzeyi cam şişe ve evsel atıklarla doldu. Bartın Belediyesi görevlileri, itfaiye müdürlüğüne ait zodyak bota binerek, ırmak yüzeyindeki çöpleri topladı.    DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2020-10-10 12:53:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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