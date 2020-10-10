Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-KARADENİZ'e akan Bartın Irmağı'ndaki çöpler, belediye ekiplerince temizlendi.
Kent merkezinden 15 kilometre boyunca akarak, Karadeniz´e ulaşan Bartın Irmağı'ndaki kirlilik, son günlerde artış gösterdi. Yağış olmaması ve suyun akış hızının azalması nedeniyle su yüzeyi cam şişe ve evsel atıklarla doldu. Bartın Belediyesi görevlileri, itfaiye müdürlüğüne ait zodyak bota binerek, ırmak yüzeyindeki çöpleri topladı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2020-10-10 12:53:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.