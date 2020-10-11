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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Akın, Nadir Hastalıklar Yarışması’nda büyük bir başarı gösterdi

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencisi Akın, Nadir Hastalıklar Yarışması’nda büyük bir başarı gösterdi

Bartın Üniversitesi öğrencisi Huriye Akın, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Üniversiteler arası Nadir Hastalıklar Yarışması’nda (Rare Disease Challenge) farklı üniversitelerden ekip arkadaşlarıyla birlikte büyük bir başarı göstererek, gümüş madalya ve sosyal farkındalık ödülüne layık görüldü.
Öğrencilerini tüm çalışmaların merkezinde tutan Bartın Üniversitesi’nde yeni başarılar gelmeye devam ediyor. Üniversitede kendilerine tahsil edilen garajlarda elektrikli otomobil, insansız hava aracı ve roket üreten öğrencilere proje kültürünün yaygınlık kazanması için belli aralıklarla eğitimler veriliyor. Bu kapsamda kabul edilen 27 projeyle TÜBİTAK 2209A öğrenci projeleriyle Türkiye ikincisi olan öğrenciler başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.
Nadir Hastalıklar Yarışması’nda Türkiye ikincisi oldu
Tabana yaygınlaştırılmaya çalışan proje kültürüyle “Seyircisi değil odağında ol” anlayışının hakim olduğu Bartın Üniversitesi’nde Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Huriye Akın, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Üniversiteler arası Nadir Hastalıklar Yarışması’nda (Rare Disease Challenge) farklı üniversitelerden ekip arkadaşlarıyla birlikte büyük bir başarı gösterdi.
150 üniversiteden öğrencilerin 31 takım ile yer aldığı yarışmada, Bartın Üniversitesi öğrencisi Akın ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Besne Çelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Büşra Can, Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Buket Güzel ve Hitit üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Buket Uysal’ın kurduğu METAGEN takımı yarışmalarda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya aldılar. METAGEN takımı üyelerine göstermiş oldukları üstün gayret dolayısıyla aynı zamanda sosyal farkındalık ödülü de verildi.
“Aldığımız eğitimi sahaya yansıtarak başarılar elde ediyoruz”
Yarışma hakkında bilgiler veren Bartın Üniversitesi öğrencisi Akın, METAGEN takımı olarak Glikojen Depo Hastalığı üzerinde çalıştıklarını kaydederek “GSD Tip 1a ile başladığımız bu yolda tüm GSD tiplerinede uyarlama planlarımızı hep hedef bildik ve projemizin neticesini bu yönde şekil verdik. Ayrıca projemizde A hatta B planlarını ihmal etmedik. Proje planlarında amaçları laboratuvar ortamında uygulayacak seviyeye geldiklerinde kurtarıcı çözüm yolları ile projelerinin alt yapısını her yönüyle sağlamlaştırıp laboratuvar sürecimizin sorunsuz devam etmek istediğimiz için bu aşamalara başvurduk” dedi.
"Salgın dolayısıyla çalışmalara online devam edildi"
Akın, yeni tip Koronavirüs (Covid19) salgınına rağmen ekip olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerinin de altını çizerek “COVİD19 dolayısıyla araştırmalarımız online devam etti. Fakat belirtmeliyim ki biz ekip olarak birbirimizden uzakta da olsak bilimin asla durdurulamayacak gücüne inandık. Gerek gece, gündüz demeden aslında projemizi hayatımızın bir parçası haline getirdiğimizi söylemem oldukça doğru bir tabirdir” diye konuştu.
"Rektör Uzun tebrik etti"
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, aldıkları başarılardan dolayı Huriye Akın ile ekip arkadaşlarını tebrik ederek “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişimini ve yetkinliklerinin artması her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm insan kaynağımızla birlikte ciddi çaba sarf ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onların en iyi şekilde geleceğe hazırlanmanın gayretindeyiz. ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla hareket ediyor ve onlara çok çeşitli bilimsel, sportif ve kültürel etkinlikle, derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamları sunuyoruz. Bu yaklaşımın sonucunda öğrencilerimiz daha mezun olmadan karşılaşabilecekleri her duruma hazır oluyorlar ve daha öğrenciyken önemli başarılara imza atıyorlar. Bu doğrultuda öğrencimiz Huriye Akın’ı ve ekip arkadaşlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Onlara destek olarak yetkinlikler kazanmalarında gayret gösteren tüm akademik ve idari insan kaynağımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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