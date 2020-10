Bartın Üniversitesi’nin projesiyle ahşap “opak” hale getirilecek

Bartın Üniversitesi’nin TÜBİTAK kapsamında kabul edilen projesiyle ahşap opaklaştırılarak yeni bir ürün elde edilecek. Böylece yapı ve iç mekânların vazgeçilmezi olan ahşap yeni görünümüyle kullanıma sunulacak.

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Gündüz’ün hazırladığı “Derin Ötektik Çözücüler (Deep Eutectic Solvents/DES) Yardımıyla Opak Odun Üretimi” adlı proje desteklenmeye hak kazandı. TÜBİTAK 1002Hızlı Destek Programı kapsamında hazırlanan projeyle yapı ve iç mekân tasarımlarının vazgeçilmezi olan ahşabın opaklaştırılması hedefleniyor. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Deniz Aydemir ve Arş. Gör. Dr. Eser Sözen’in de araştırmacı olarak yer aldığı proje kapsamında iç mekân tasarımlarında mimarlar ve mühendisler için önemli bir yeni ürün elde edilecek.

“Birçok alanda olduğu gibi akıllı binalarda da kullanılma potansiyeli bulunuyor”

Prof. Dr. Gündüz, 12 ay sürecek proje hakkında bilgiler vererek “Ahşap doğal, sürdürülebilir, kolay işlenebilen ve ulaşılabilen bir materyaldir. Bu nedenle, tarihin her döneminde yerini korumuştur. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler her sektöre doğrudan veya dolaylı olarak etki etmiştir. Ahşap sektörü de bu gelişmelere adapte olmuştur. Yapı ve iç mekân tasarımlarının vazgeçilmezi olan ahşabı daha cazip hale getirmek için farklı çalışmalar sürdürülmektedir. Biz bu çalışmamızda odun içindeki lignini uzaklaştırarak ligninden boşalan alanlara opak görüntüye kavuşmasını sağlayan doğal ve ekonomik dolgu maddelerini kullanmayı amaçlıyoruz. Son yıllarda artan akıllı binalarda kullanılma potansiyeli bulunan opak keresteler iç mekân tasarımlarında mimarlar ve mühendisler için önemli bir materyal olacaktır” dedi.

“Hedefimiz tüm alanlarda sürdürülebilir bir gelişim sağlamak”

Bölge potansiyeli ve sektörel kalkınma odağında hazırlanan projenin akıllı teknolojilerle entegre bir yapıda olmasının önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise proje kapsamında emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Uzun, Bartın Orman Fakültesi’nin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan 2020 yılı fakülteler sıralamasında alanında birinci olduğunu da hatırlatarak “Ülkemizin genç üniversitelerinden biri olarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret sarf ederken, bilimsel anlamda büyümeyi de önceliyoruz. Ayrıca bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma kapsamında yürütülecek çalışmalarla bölgemizin kalkınmasına da katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda çalışmalarıyla adından bahsettiren Bartın Orman Fakültemiz, akademik teşvik performansı dikkate alınarak yapılan ÜNİAR 2020 sıralamasında alanındaki tüm fakülteler arasında birinci olmayı başarmıştır. Diğer alanlarda da akademik birimlerimiz sürdürülebilir bir yükseliş kaydetmektedirler. Her günün bir öncekinden daha iyi olması için gayret gösterdiğimiz Üniversitemizde, kurumsal kimliğimiz ile birlikte geleceğimize değer katan tüm bileşenlerimizi tebrik ediyor, birlikte devam ettiğimiz bu yolda daha iyiye yine birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.