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Bartın ırmağı siyaha büründü, kötü koku oluştu (2)

DHA

Bartın ırmağı siyaha büründü, kötü koku oluştu (2)


ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME YAPTI
Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bartın ırmağındaki renk değişimi ve koku hakkında açıklama yaptı. Görevliler ırmakta incelemede bulunurken, şu açıklamada bulunuldu:
"Ekiplerimizin yaptığı inceleme sonrasında Kemerköprü mevkisi ırmak hattında ilimizde yağışların mevsim normallerinin çok altında olması, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde devam etmesi nedeniyle ırmak yatağının daralması, ırmak akışının durağan olması, ırmak su seviyesinin çok düşük olmasından dolayı, ırmak tabanının açığa çıkmasıyla birlikte renk değişimi ve kokuya sebep olduğu kanaatine varılmıştır"DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2020-10-13 14:15:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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