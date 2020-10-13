Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bartın’da devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki Mustafa Çelik hayatını kaybetti.
Kaza, Bartın merkeze bağlı Gürpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Çelik kullandığı Massey Ferguson marka traktörle eğimli arazide ilerlerken traktörün devrilmesi sonucu yaralandı. Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.
Çelik'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.