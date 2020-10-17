Sopayla dövülen köpeği jandarma sahiplendi 



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, H.Ş.´nin kümesindeki tavuklarının yumurtalarını yediği iddiasıyla sopayla dövdüğü köpeği, jandarma sahiplendi. 'Boncuk' adı verilen köpek için jandarma karakolunun bahçesine kulübe yapıldı.

Bartın merkeze bağlı Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş., önceki gün tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği sahipsiz köpeği, kümeste yakalayarak sopa ile dövdü H.Ş., çevredeki

çocukların bağırışları üzerine köpeği bırakıp, evine gitti.

Vatandaşların şikayetçi olması üzerine köye gelen jandarma, H.Ş.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan H.Ş.'ye hazırlanacak tutanak doğrultusunda Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce Hayvanları Koruma

Kanunu'ndan cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

JANDARMA SAHİP ÇIKTI

Dövüldükten sonra kaçan köpeği dün jandarma ekipleri ormanlık alanda buldu. İlk olarak doyurulan köpek, daha sonra veteriner hekime götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. 33 personeli bulunun Kozcağız Jandarma Karakolu bahçesinde yapılan kulübede bakıma alınan köpeğe `Boncuk´ ismi verildi. Kulübenin üzerine Boncuk´un ismi yazıldı.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-10-17 13:15:42



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