Köpeği sopayla döven kişiden şikayetçi oldu

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özge Öztekin, kümesteki tavuklarının yumurtalarını yediği iddiasıyla, sahipsiz bir köpeği sopayla döven H.Ş. hakkında şikayetçi oldu.

Bartın merkeze bağlı Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş., geçen hafta tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği sahipsiz köpeği, kümeste yakalayarak sopa ile dövdü. H.Ş., çevredeki çocukların bağırışları üzerine köpeği bırakıp, evine gitti. Jandarma köpeği sahiplenerek, `Boncuk´ ismini verdi. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özge Öztekin ve Başkan Yardımcısı Gökben Sakarya, jandarma karakoluna giderek köpeği sevip, mama verdi. Dernek Başkanı Öztekin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan H.Ş. hakkında şikayetçi oldu. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2020-10-19 14:43:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.