Bartın Valisi Güner'in doktor eşi koronavirüse yakalandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Valisi Sinan Güner´in eşi Uzman Dr. Beyhan Güner'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Vali Güner ise testinin pozitif çıkmamasına rağmen tedbir amaçlı tedaviye alındı.
Bartın Valisi Sinan Güner´in, Bartın Devlet Hastanesi´nde görevli eşi Uzman Dr. Beyhan Güner´in yoğun bakımda bir hastaya müdahalesi sırasında olabileceği tahmin edilen bulaş sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. Eşiyle temaslı olan Vali Sinan Güner´in testi pozitif olmamakla birlikte teyit amaçlı çekilen tomografisinde kovid uyumlu bir görüntü oluşması nedeniyle tedbir amaçlı Kovid19 ilaç tedavisine başlanıldı. 5 günlük tedavinin bitiş tarihi olan çarşamba günü yapılacak PCR testinde çıkacak sonuca göre uygun işlemlere devam edileceği belirtildi.DHA-Sağlık Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-10-19 20:51:52
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