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Bartın Valisi Güner’in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı

İHA

Bartın Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Bartın Valisi Sinan Güner'in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Bartın Valisi Güner’in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı

Bartın Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Bartın Valisi Sinan Güner’in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı.
Konuya ilişkin Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vali Sinan Güner’in eşi Uzm. Dr. Beyhan Güner’in yoğun bakımda bir hastaya müdahalesi sırasında olabileceği tahmin edilen bir bulaş sonucu Covid19 testi pozitif çıkmış, temaslısı olan Vali Sinan Güner’in testi pozitif olmamakla birlikte teyit amaçlı çekilen BT’de Covid ile uyumlu bir görüntü oluşması nedeniyle tedbiren Covid19 ilaç tedavisine başlanmış, beş günlük tedavinin bitiş tarihi olan Çarşamba günü yapılacak olan PCR testinde çıkacak sonuca göre uygun işlemlere devam edilecektir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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