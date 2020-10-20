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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Covid-19 Pandemisi’nde Hemşire Olmak’ adlı online seminer gerçekleştirildi

İHA

‘Covid-19 Pandemisi’nde Hemşire Olmak’ adlı online seminer gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştirilen online seminerde, 3 farklı ülkede Koronavirüs (Covid19) salgını sürecindeki hemşirelik uygulamaları anlatıldı.
Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi tarafından ‘Covid19 Pandemisi’nde Hemşire Olmak’ adlı online seminer düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere’den konuşmacıların yer aldığı seminere Türkiye’nin 20 farklı ilinden akademisyen, hemşire ve hemşirelik öğrencilerinden oluşan 250 kişi katıldı.
Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen online seminerde, Amerika Birleşik Devletleri California Eyaleti’nden Evde Bakım Hemşiresi olarak çalışan Canan Cermen, Almanya'da Marien Hospital Aachen Hastanesinde Yönetici olarak çalışan Sermin Tan Kaya ve İngiltere'de Royal Devon&Exeter Hastanesinde çalışan Hemşire Çisem Handley birer konuşma yaptı.
Konuşmacılar Covid19 Pandemi sürecinde çalıştıkları ülkelerdeki sağlık hizmetleri, çalışma koşulları ve kendi çalışma deneyimleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundular. Seminerde ayrıca pandemi sürecinde hemşirelerin yaşadığı problemler, farklı bir ülkede hemşire olarak çalışmanın güçlükleri, yaşadıkları ülkelerdeki toplumun hemşirelik mesleğine bakış açısı ve bu ülkelerde çalışmak isteyen hemşireler için öneriler de konuşuldu.
Online olarak gerçekleştirilen etkinlik karşılıklı soru ve cevapların ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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