Bartın’da virüs nedeniyle 24 saatte 2 kişi vefat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da virüs nedeniyle 24 saatte 2 kişi vefat etti

İHA

Bartın’da virüs nedeniyle 24 saatte 2 kişi vefat etti

Bartın Devlet Hastanesi Pandemi servisinde korona virüs nedeniyle tedavi gören Halime Ulusoy hayatını kaybetti. Bartın’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2’ye yükseldi.
Kumluca’da yaşayan 84 yaşındaki Halime Ulusoy bir süredir Bartın Devlet Hastanesi pandemi servisinde korona virüs dolayısıyla tedavi görüyordu. Ulusoy tüm tedavi ve müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ulusoy’un cenazesi Kumluca’daki aile mezarlığına defnedildi.

Aile karantinada
Tüm tedavilere rağmen korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden Ulusoy’un cenazesi korona virüs tedbirleri altında toprağa verildi. Öte yandan Ulusoy’un Kumluca’da yaşayan ailesinin de karantina altında olduğu öğrenildi.
Korona virüs salgını nedeniyle Bartın’da son 24 saatte 2 ölüm yaşandı. Bir gün önce Bartın’ın Epçiler köyü'nde yaşayan 70 Yaşındaki Habibe Tınka korona virüs nedeniyle yaşamını yitirmiş ve tedbirler altında toprağa defnedilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi, “Uzaktan Eğitim Kapısı”na geçen ilk üniversite oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi, “Uzaktan Eğitim Kapısı”na geçen ...
Vatandaş bayrak çağrısında bulundu, Kaymakamlık harekete geçti
YEREL HABERLER Vatandaş bayrak çağrısında bulundu, Kaymakamlık ...
‘Covid-19 Pandemisi’nde Hemşire Olmak’ adlı online seminer gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Covid-19 Pandemisi’nde Hemşire Olmak’ adlı online ...
Bartın Valisi Güner’in eşinin korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Bartın Valisi Güner’in eşinin korona virüs testi ...
Bartın Valisi Güner'in doktor eşi koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Bartın Valisi Güner'in doktor eşi koronavirüse ...
Köpeği sopayla döven kişiden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Köpeği sopayla döven kişiden şikayetçi oldu
Kümesine giren köpeği sopayla döven şahıstan şikayetçi oldular
YEREL HABERLER Kümesine giren köpeği sopayla döven şahıstan ...
19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X