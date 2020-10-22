Cipiyle çocuğun yere bıraktığı bisikletin üzerinden geçti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da sokaktan geçen cip, yol kenarında oturan çocuğun yere bıraktığı bisikletin üzerinden geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü yoluna devam etti.

Olay, dün Çaydüzü Mahallesi 77 numaralı sokakta yaşandı. Sokağa giriş yapan cipin sürücüsü, yolun kenarında oturan çocuğun yere bıraktığı bisikletin üzerinden geçti ve yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun ailesi şikayette bulunmadı.

Bisikletinin ezildiğini görünce korktuğunu söyleyen Utku Yalçın, "Bisiklet yerdeydi, ben de yerde oturuyordum. Bir anda araba bisikletin tekerleğini ezdi. Bisiklet yamuldu. Gaza bastı gitti" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-10-22 11:56:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.