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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Bartın’ın Ulus ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrol hakimiyetini yitirdiği kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Kaza Ulus ilçesi Ulukaya mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre 70 yaşındaki Mustafa Çelikel ve 65 yaşındaki eşi Ayşe Çelikel mantar toplamak için ormanlık alana seyir halindeyken Mustafa Çelikel’in kullandığı Mitsubishi marka kamyonet yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü Mustafa Çelikel olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan yaralı Ayşe Çelikel ise Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Jandarma ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Ayşe Çelikel araçtan çıkarılmasının ardından 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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