Modifiye araç tutkunlarından Azerbaycan'a destek konvoyu

Bartın’da sosyal medya üzerinden organize olan modifiye araç tutkunları, Azerbaycan ordusu ve milletine destek için konvoy düzenledi.

Bartın’da yaşayan modifiye araç tutkunları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı ve Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak üzere düzenlediği operasyona destek amacıyla modifiye araçlarıyla konvoy organize ettiler.

Tamamı sosyal medya üzerinden organize olan araç modifiye tutkunlarına Bartınlı vatandaşlar da destek verdi. Yalı mevkiinde bir araya gelen grup, araçlarını Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı. Yüze yakın aracın yer aldığı tur Yalı, Gölbucağı, Çatmaca, Kemer Köprü, Şadırvan, Yukarı Çarşı, Orduyeri mevkilerinin geçilmesinin ardından Kanlı Irmak Caddesi'nde sona erdi.

Etkinliği organize eden vatandaşlardan Onur Üre, “Görüldüğü gibi araç konvoyu düzenledik. Modifiye tutkunları olarak Azerbaycanlı kardeşlerimize ve Azerbaycan ordusuna desteğimiz sonsuz. Aynı tüm Türk halkının da olduğu gibi. İnşallah zaferle sonuçlanacak. Zaten görüldüğü gibi eziyoruz şu anda Ermenistan ordusunu. Ya devlet başa ya kuzgun leşe” dedi.

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