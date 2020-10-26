Fabrikalarda çalışanların sağlığı için dezenfekte çalışmaları yapılıyor

Korona virüs salgını sürecinde üretime devam eden fabrikalarda çalışanların sağlığının korunması için dezenfekte işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Korona virüs salgını sürecinde yüzlerce çalışanıyla üretimlerine devam eden tekstil fabrikalarında dezenfekte işlemleri ihmal edilmiyor. Bartın OSB’de faaliyet gösteren tekstil fabrikaları da özel firmalar tarafından belirli aralıklarla düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Fabrikalarda işçilerin çalıştığı bantlardan kullandıkları makine ve teçhizatlara, yemeklerin hazırlanıp pişirildiği mutfaklardan yemek salonlarına, dinlenme alanlarından ofis, tuvalet ve soyunma odalarına kadar her alanda insan temasının yaşandığı tüm noktalara dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor.

Dezenfekte işlemlerinde Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin kullanılması ise büyük önem taşıyor. Dezenfekte yapılacak alanların önceden temizlenmiş olması, çöplerin toplanması gibi birçok detay içeren işlemler sırasında dezenfeksiyon için kullanılan malzeme seçimi ve miktarları da önemli yer tutuyor.

Dezenfeksiyon yapılacak malzemelerin Sağlık Bakanlığı onayına sahip olması gerekirken insanlar üzerinde alerjen etkisi olmayan, metal ya da kumaş yüzeylere zarar vermeyen, tortu bırakmayan dezenfeksiyon malzemelerinin seçilmesi gerekiyor.



Merdiven altı kullanılan ürünlerde var

Fabrikalara dezenfeksiyon hizmeti sunan özel firma yetkilisi Serkan Can dezenfeksiyon sırasında kullanılan ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı ve ruhsatlı olmasının önemine dikkat çekerek, “Öncelikle kullandığımız ürünün muhakkak Sağlık Bakanlığından onaylıruhsatlı olması gerekiyor. Kullandığımız ürünlerde kolloid gümüş özelliği taşıması gerekiyor. Bir defa orada kalıcı özellik sağlaması gerekiyor. Yapmış olduğumuz işlem hava dezenfeksiyonu sağlamış oluyoruz. Çalışan işçilerin elinin temas ettiği bütün alanlar bu mikron damlacıkla oraya nüfus ettirilmesi gerekiyor. Birçok merdiven altı firmayla bu iş yürümez. Çünkü öyle bir şey ki merdiven altı kullanılan ürünlerde var. Mutlaka dediğimiz gibi Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekiyor. Yoksa insan sağlığını tetikler.” Dedi.

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