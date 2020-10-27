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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’nin bir projesi daha kabul edildi

İHA

Bartın Üniversitesi’nin bir projesi daha kabul edildi

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Kısa’nın ‘1002Hızlı Destek Programı’ kapsamında TÜBİTAK’a sunduğu proje desteklenmeye hak kazandı.
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Kısa’nın yürütücülüğünde hazırlanan proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek projeler arasında yer aldı. Aynı bölümden Arş. Gör. Yusuf Ceylan’ın da araştırmacı olarak görev alacağı proje ile Agrobacterium rhizogenes inokülasyonu ile fesleğen (Ocimum basilicum) bitkisinde fenolik bileşiklerin üretimi ve üretim kapasitesi ile ilişkili biyosentez mekanizmasında rol alan genlerin ekspresyon durumları ortaya konulmaya çalışılacak.
“Fesleğen bitkisine (Ocimum basilicum L.) A. Rhizogenes İnokülasyonunun Fenolik Bileşik İçeriğine ve Gen Ekspresyonuna Etkisi” başlıklı proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kısa, “Bitki doku kültürü ve moleküler biyoloji teknikleri kullanılarak bitki biyoteknolojisi alanında önemli yer tutan sekonder metabolitlerin üretiminin bitki dokularında artırılmasına yönelik çalışmalar projenin hedefleri arasındadır. Çeşitli alanlarda kullanılan fenolik bileşiklerin bitki dokusunda daha yüksek miktarda sentezinin başarılması durumunda, kaliteli ve verimli tıbbi ve aromatik bitkilerin geliştirilmesine yönelik Üniversite Tarım sektörü arasında bilgi akışının sağlanmasına katkı sunulması hedeflenmektedir” dedi.
Projede emeği geçenleri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitemizde bölgemizden başlayarak ülkemizin öncelikleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Proje kültürünü daha da yaygınlaştırmayı hedeflerken, bu önceliğimizi her zaman vurguluyor ve akademisyenlerimizi teşvik ediyoruz. Üniversite olarak yaptığımız çalışmalarla bilim dünyasına değer katmaya ve üretileni insanlık yararına sunmaya gayret gösteriyor, bu yöndeki çabamızı her geçen gün arttırmayı başarıyoruz. Bu düşüncelerle ‘1002Hızlı Destek Programı’ kapsamında kabul edilen projelerinden dolayı Doç. Dr. Dursun Kısa ile Arş. Gör. Yusuf Ceylan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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