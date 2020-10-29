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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet Bayramı Bartın’da törenle kutlandı

İHA

Cumhuriyet Bayramı Bartın’da törenle kutlandı

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bartın Valiliği binası önünde tören düzenlendi.
Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.
Tebrikleri kabul eden Vali Güner konuşmasında, Türkiye Cumhuriyetinin köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak, demokratik ve çağdaş yapısıyla pek çok ülke için örnek ve model durumuna geldiğini ifade etti. Vali Güner, “Bugün, tarihi şan ve şerefle dolu olan aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele karşı göğsünü siper ederek kurduğu gözümüzün nuru Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümü. Kahraman ecdadımızın 97 yıl önce her türlü zorluğa katlanarak sabır, güç ve azim ile yaptıkları gibi bugün de birliğimizi, iriliğimizi, dirliğimizi yedi düvele göstermek, Cumhuriyeti ve bu vatanı bizlere emanet eden o kahramanlara şükranlarımızı ifade etmek için toplandık. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, Cumhuriyet ile birlikte hızla büyümüş ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirerek dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkelerin arasına girmeyi başarmıştır. Ülkemiz eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, bugün Türkiye Cumhuriyeti; köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak, demokratik ve çağdaş yapısıyla pek çok ülke için örnek ve model durumuna gelmiştir. Milletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak, birlik ve beraberlik içerisinde, hoşgörüsünü, sağduyusunu kaybetmeden ilerleme yolunda, sağlam adımlarla yürümeye devam edecektir. Bugün geldiğimiz noktada, her alanda daha da gelişmiş müreffeh bir Türkiye’ye ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Milletimizin her ferdi, özellikle çocuklarımız, gençlerimiz; Cumhuriyetini ve millî egemenliğini yorulmadan her zaman koruyacak ve sahip olduğumuz değerlere bağlılığını devam ettirecektir. Ne mutlu bizlere ki bu milletin bir ferdi ve bu cennet vatanın birer evladıyız” dedi.
Azerbaycan’ı hedef alan saldırıları da kınayan Vali Güner, “Hepimizin bildiği gibi bu günlerde kardeş ülke Azerbaycan; Birleşmiş Milletler tarafından da tanınmış, topraklarının yaklaşık yüzde 20’lik bir bölümünün otuz yıldır Ermeni işgali altında bulunduğu Karabağ’da haklı bir mücadele vermektedir. Bu mücadelede dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanındayız. Ermenistan tarafından sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırıları şiddetle kınıyorum. Biz iki devlet tek milletiz. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Vatan toprağının her karışını kutsal bilen bir milletin evladı olarak bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Törenin ardından resmi ve sivil araçların katılımıyla konvoy oluşturuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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