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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’nde öğrencilere yönelik proje eğitimleri devam ediyor

İHA

Bartın Üniversitesi’nde öğrencilere yönelik proje eğitimleri devam ediyor

TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen 27 öğrenci projesiyle 99 üniversite arasından ikinci olan Bartın Üniversitesi’nde proje eğitimleri devam ediyor.
Bartın Üniversitesi’nde proje kültürünün yaygınlık kazanması için belli aralıklarla ‘Proje Hazırlama ve Geliştirme’ eğitimleri verilerek sürdürülebilir bir gelişim hedefleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl öğrenci projelerinde 118 üniversite arasından 5’inci sırada yer alan Bartın Üniversitesi, 2020 yılında desteklenen 27 projesi ile 99 üniversite arasında ikinci oldu.
Pandemi döneminde de eğitimlere ara verilmeden devam edilen Bartın Üniversitesi’nde Proje ve Teknoloji Ofisi (PTO) Genel Koordinatörlüğü tarafından “TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.
Öğr. Gör. Özlem İşcan moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Burçin Gökkurt Özdemir ve Arş. Gör. Dr. Bekir Güler tarafından TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve başvuru süreci hakkında bilgiler verildi. Proje yazma ve yönetme sürecindeki tüm aşamalardan detaylı olarak bahsedilen seminerde iyi proje örnekleri üzerinden bir değerlendirme yapıldı. Seminerde daha önceki dönemlerde projeleri kabul edilen öğrenciler de tecrübelerini paylaştı.
Öğrencilerin tüm çalışmalarının merkezinde olduğunu ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişiminin ve yetkinliklerinin artması her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm personelimizle birlikte ciddi çaba sarf ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onların en iyi şekilde geleceğe hazırlanmanın gayretindeyiz. Öğrencilerimize, ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla hareket ediyor ve onlara çeşitli bilimsel, sportif ve kültürel etkinlikle, derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamları sunuyoruz. Bu yaklaşımın sonucunda öğrencilerimiz daha mezun olmadan karşılaşabilecekleri her duruma hazır oluyorlar. Öğrencilerimiz projeler yazıyorlar, elektrikli araba, insansız hava aracı ve roket üretiyorlar. Her geçen gün kendilerini geliştirerek başarılarıyla hepimizi gururlandırıyorlar. Bu düşüncelerle öğrencilerimizi geleceğe hazırlama noktasında gayret gösteren tüm akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin ülkemizin gelişimine katkı sunan bireyler olarak başarılarını arttırarak devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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