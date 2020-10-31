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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

85 yaşında okuma yazma öğrendi

İHA

85 yaşında okuma yazma öğrendi

Bartın’da yaşayan ve ilkokula gidemeyen 85 yaşındaki Sadakat Günenç okumayazma seferberliği kapsamında açılan Bartın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulundaki kursa katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan Günenç, okuryazar olmanın mutluluğunu yaşarken kaleme aldığı şiirlerle adeta okumayazma bilmeden geçen yıllarına meydan okuyor.
2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okumayazma seferberliği kapsamında açılan kurslar büyük ilgi görmeye devam ederken o kurslar okumayazma bilmeyen yaşlılar içinde umut kaynağı oluyor.

"Okula gönderilmedi"
Çocuk yaşta babasını kaybeden 85 yaşındaki Sadakat Günenç tek kardeşini de elim bir trafik kazası sonucu yitirdi. Tek çocuk olarak kalması dolayısıyla ailesinin okula göndermediği Günenç yıllarca okumayazma hayali ile yaşadı. Evliliğinden 3 çocuk ve 6 torun sahibi olan Günenç tüm çocukları gibi torunlarının da okumasını arzu ederek yaşamını sürdürdü. Hayatını çocuklarına, torunlarına ve kanser tedavisi gören eşine adayan Günenç çok istemesine karşın okuma yazma öğrenmeye fırsat bulamadı.

"Pandemide evden çıkmayıp ders çalıştı"
Eşinin vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği ise binlerce okuryazar olmayan vatandaş gibi Günenç içinde bir fırsat oldu. Oğlu Mustafa Günenç ile birlikte Bartın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okuluna başvuran Günenç, 1’inci kademesi 120 saat ve 2’nci kademesi 160 saat olan okuma yazma eğitimlerinde derslerini hiç ihmal etmedi. Öğretmenlerinin verdiği ödevlerini itina ile yaptı. Pandemi dolayısıyla çoğunluğu evde geçen zamanı da okumayazma öğrenmek için değerlendiren Günenç toplamda 280 saat olan kursu başarı ile tamamladı.

"Şiirlerini kaleme almaya başladı"
Okumayazma seferberliği sayesinde çocukluk hayaline kavuşan Günenç geçmişte okuryazar olmadığı için sadece hafızasına kazıyabildiği şiirlerini şimdi beyaz kağıtlar üzerinde kaleme alıyor. Okuryazar olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ve mutluluğun anlatılamaz olduğunu kaydeden Günenç azmi ile gençlere de örnek oluyor.

“Kapılarımı kilitledim dersime çalıştım”
Pandemi sürecinde kendini derslerine verdiğini söyleyen Günenç, “Okumayı yazmayı, okuyup bir yerde olmayı çok istiyordum olamadım. Olamayınca tabi ki sıkıntılar oldu. Benim meşguliyetim vardı. Büyüklerim vardı, çocuklarım vardı. Bunu yapamadım. Yapamayınca eşimle vakit geçirdik onun hastalığıyla. O vefat edince oğlum anladı durumumu. Gitti beni hocama bildirdi bende okula gittim. Onunla güzel vakit geçirdik, ders çalıştık. Haftada iki gün Cumartesi Pazar günü saatim vardı. O saatlerde gidiyordum. Kalan zamanlarda bu Pandemi olduğu için bütün gün derslerime çalıştım. Hiç bakmadım dışarıda çıkmadım. Kapılarımı kilitledim dersime çalıştım. Hastalık çok yaygındı bu da benim için çok güzel vakit geçirmeme vesile oldu. Sonra işte muvaffak oldum. Benim babam olmadığı için beni başlangıçta annem, babaannem ve dedem gözlerinin önünden ayırmak istemediler. Bir kardeşimi de kaza sonucu kaybettik. Bir tek ben kaldım ailede. Beni gözlerinin önünden ayırmadılar. Yıkıldılar onlar beni gözlerinin önünden ayırmadılar. Bu mutluluk anlatılmaz. Çok mutluyum.” dedi.

"Yeni hedefi ortaokulu bitirmek"
1’inci kademe ve 2’nci kademe okumayazma eğitimlerini başarıyla tamamlayan Günenç, belgesini Bartın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Asım Özdemir’den aldı. Günenç’in yeni hedefi ise ortaokulu dışarıdan okuyup eğitimini sürdürmek.
Bartın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Özdemir okumayazma bilmeyen tüm vatandaşlara çağrıda bulunduğu açıklamasında, “ 2018 yılında başladığımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan öncülüğünde başlamış olduğumuz okumayazma seferberliğinde şimdiye kadar Bartın’da 164 adet kurs açtık, 664 vatandaşımıza ulaştık. Ve bu okumayazma seferberliğimiz devam ediyor. Okumayazma bilmeyen tüm vatandaşlarımızı biz en yakın okul müdürlüklerimize ve Bartın Halk Eğitim Merkezine bekliyoruz. Okumayazma seferberliğiyle ilgili olarak tüm vatandaşlarımıza ‘Okumayazma bilmeyen kalmasın’ diyoruz. Halk Eğitim Merkezleri bunlar için hizmettedir.” İfadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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