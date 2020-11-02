

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, 2 günlük yağışın ardından ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin ırmakla birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı.

Bartın´da 2 gün etkili olan yağış sonucu metrekareye 41 kilogram yağmur düştü. Yağışın ardından Bartın Irmağı'nın denize dökülen bölümünde suyun rengi değişti. Liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü. Denizde geniş bir an çamur rengini aldı. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-11-02 14:54:00



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