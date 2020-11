TÜBİTAK-1001 desteklerinde ihtisaslaşan üniversiteler arasında Bartın Üniversitesi birinci

Bartın Üniversitesi öğretim elemanları tarafından dijitalleşme ve bölgesel kalkınma odağında hazırlanan 3 proje TÜBİTAK 1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (ARDEB) kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Bartın Üniversitesi’nde yeni projelerle ülkemizin kalkınmasına katkı sunuluyor. Bu kapsamda bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar başta olmak üzere bilimsel gelişimimize katkı sunacak projelerin sayısı her geçen gün artıyor. Belli periyotlarla verilen eğitimler ve sunulan teşviklerin ardından 3 önemli proje daha TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü.

Üniversitemiz Sıralamalarda Üst Sıralarda Yer Aldı

Bir haber sitesi tarafından yapılan araştırmaya göre Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK 1001 desteklerinde kabul edilen 3 projesi ile üst sıralarda yer aldı. İhtisaslaşan üniversiteler arasında ilk sırada yer alan Bartın Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 2’nci ve tüm üniversiteler arasında ise 16’ncı oldu.

TÜBİTAK’ın en önemli teşviklerinden yararlanılacak

“1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanarak açıklandı. 1.964 proje önerisinden 1.740’ının bilimsel değerlendirmeye alındığı süreçte 213 projenin desteklenmesi uygun bulundu. Desteklenecek projeler arasında Bartın Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Cengiz’in “Bütünleşik Kıyı Planlaması ve Yönetimi Kapsamında Bartın İli İçin Akıllı Turizm ve Rekreasyon Uygulaması Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma”, Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu’nun “Türkiye'nin Dağ Ekosistemi Ekolojik Koşulları, Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Değişimlerinin İzlenmesi ve İklim Değişikliği Uyum Kapasitelerinin Analizine Yönelik Uzaktan Algılama Tabanlı Bir Algoritmanın Geliştirilmesi” ve Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak’ın “Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Yeterliklerinin Artırılmasına Yönelik Bir Öneri Sisteminin Geliştirilmesi” adlı projeleri de yer aldı.

“Bütünleşik kıyı planlama ve yönetimine yönelik bir model geliştirilecek”

Üniversiteüniversite iş birliği oluşturularak alanında uzmanların ve bursiyer araştırmacıların yer aldığı proje hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Bülent Cengiz, “Bölgesel ölçekte Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayan Filyos Vadi Projesi Türkiye’nin ilk Mega Endüstri Bölgesi (11. Kalkınma Planı) ilan edilmiştir. Bu bağlamda Filyos Vadi Projesi’nin hinterlandında yer alan Bartın gelecekte özellikle yerleşim ve turizm yatırımları için potansiyel arz etmektedir. Aynı zamanda Bartın Üniversitesi, YÖK tarafından onaylanan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması” çerçevesinde “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanının akıllı sistem altyapısı üzerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda proje ile Bartın iline yönelik akıllı turizm temelli, kültürel ve ekolojik hassasiyeti gözeten, bölgesel kalkınmayı yönlendirebilecek bütünleşik kıyı planlama ve yönetimine yönelik bir model önerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje ile bütünleşik kıyı planlaması ve yönetimi, akıllı turizm/rekreasyon konularıyla Bartın Üniversitesi’nin ihtisaslaşma alanına ve Filyos Vadi Projesi hinterlandına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Sürdürülebilir çevre ve bölgesel planlama ile kalkınma odaklı yenilikçi sonuç önerileriyle proje, 11. Kalkınma Planı’nın ilgili politikalarının uygulanabilmesi yönünde temel oluşturmaya yönelik bir çabadır. Proje sonuçlarının hem yerel hem ulusal ölçekte etkiye sahip olması beklenmektedir” dedi.

“Algoritmalarla iklim değişikliği uyum süreci araştırılacak”

Doç. Dr. Ayhan Ateşoğlu ise proje kapsamında Türkiye dağ kuşaklarının ekolojik koşulları, iklim değişikliği uyum süreci doğrultusunda değerlendirilerek sürecin sonuçları hakkında bilgi elde edileceğini söyledi.

Projenin ana hedefinden de bahseden Ateşoğlu, “Ana hedefimiz, küresel iklim değişikliği ve insani faaliyetlerin etkisi altında bulunan dağ ekosistemleri sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Projenin amacı ise, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, dağ ekosistemleri ekolojik koşullarının olumlu/olumsuz yöndeki eğilimleri takip edilerek, karar vericiler için yol gösterici yeni veriler ve bilgiler sunmaktır. Kabul edilen proje ile üniversitemizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması kapsamı, ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmasına, ekolojik dengelerin korunması ve durumunun iyileştirilmesi, sürdürülebilir ekosistemin korunmasına doğrudan destek sağlayarak bölgesel kalkınma bağlamında katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

“Makine Öğrenmesine Dayalı Dijital ebeveynlikte yeterliklerin arttırılmasına yönelik yeni bir mobil sistem geliştirilecek”

Hazırlanan proje ile dijital ebeveynlikte yeterliliklerin arttırılmasını hedeflediklerini kaydeden Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak ise “Bu projenin amacı dijital yeterliklerin arttırılmasına yönelik eiçeriğin sunulmasında, makine öğrenmesi tekniklerine bağlı modellemelere dayalı olarak dinamik ve kişiye özel bir mobil öneri sisteminin geliştirilmesi ve değerlendirilmesidir. Bu proje ile geliştirilmesi planlanan mobil akıllı sistem sunduğu farklı formatlardaki eiçerikler ile bilgi güvenliği, siber risk ve tehditler konusunda farkındalık kazandırarak dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu proje aynı zamanda mobil öneri motoru ile makine öğrenmesi tekniklerini kullanan dinamik bir öğrenme ortamı yapısı sunarak akıllı sistemlerin eğitime entegrasyonunu içermektedir. Bu bağlamda bu proje Üniversitemizin ihtisaslaşmaya hak kazandığı ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu projenin bölgesel kalkınmaya ve nihayetinde ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşılmasına destek sağlaması beklenmektedir” diye konuştu.

“Akademik üretkenliğimizi her geçen gün arttırmayı başarıyoruz”

Üniversite olarak yaptıkları çalışmalarla bilim dünyasına değer katma ve üretileni insanlık yararına sunma gayretinde olduklarını da kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, projeleri desteklenme başarısı gösteren akademisyenleri tebrik etti.

Bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarla geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini belirten Rektör Uzun, “Her günün bir önceki günden daha iyi olması için tüm bileşenlerimizle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda, bir yandan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ederken diğer yandan da akademik üretkenliğimizi her geçen gün daha iyi noktalara taşımak için gayret ediyoruz. Çalışmalarımızın sonuçlarını görmek ise bizi oldukça mutlu ediyor. Akademik üretkenliğimizi arttırıyoruz, gelişiyoruz ve birlikte başarıyoruz. Bilimsel çalışmalarımızı ve ArGe İnovasyon faaliyetlerimizi her geçen gün arttırarak daha da yükseliş kaydetmeyi hedeflediğimiz bu yolcukta, elde ettikleri başarılarla bizlere yol arkadaşlığı yapan tüm bileşenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu düşüncelerle ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte sundukları vizyon doğrultusunda bizleri hep dahi iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a, her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner’e, iyi dilekleri ve teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a, kamu kurum ve kuruluşlardan tüm paydaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

