Elif Perinçek´in ismi çocuk parkına verilecek



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)İZMİR´de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, 65 saat sonra enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Elif Perinçek´in ismi, Bartın´ın Kozcağız beldesindeki çocuk parkına verilecek.

İzmir Seferihisar açıklarında geçen hafta cuma günü meydana gelen deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek´in ismi, Kozcağız Belediyesi tarafından 1 ay önce yapılan çocuk parkına verilecek.

Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Elif´in ismini çocuk parkına verileceğini belirterek, "İzmir´de yaşanan olay hepimizi çok üzdü. Ölenlere Allah´tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu depremde 65 saat sonra hayata döndürülen Elif kızımızın bütün insanlığı derinden üzdüğünü görüyoruz. Beldemizdeki 1 ay önce yaptığımız çocuk parkına kızımızın ismini vereceğiz. Bu kararı cuma günü yapacağım meclis toplantısında görüşerek, en yakın zamanda kızımızın ismini parkımıza vermiş olacağız. Sonuçta hepimizin çocukları var. 3-5 saat değil yaklaşık 65 saat beton yığınlarının altında kalan bir çocuğumuz, bizde onun ismini parka vermeye karar verdik" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-11-03 11:07:55



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