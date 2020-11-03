Elif Perinçek´in ismi çocuk parkına verilecek

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)İZMİR´de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, 65 saat sonra enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Elif Perinçek´in ismi, Bartın´ın Kozcağız beldesindeki çocuk parkına verilecek.
İzmir Seferihisar açıklarında geçen hafta cuma günü meydana gelen deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek´in ismi, Kozcağız Belediyesi tarafından 1 ay önce yapılan çocuk parkına verilecek.
Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Elif´in ismini çocuk parkına verileceğini belirterek, "İzmir´de yaşanan olay hepimizi çok üzdü. Ölenlere Allah´tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu depremde 65 saat sonra hayata döndürülen Elif kızımızın bütün insanlığı derinden üzdüğünü görüyoruz. Beldemizdeki 1 ay önce yaptığımız çocuk parkına kızımızın ismini vereceğiz. Bu kararı cuma günü yapacağım meclis toplantısında görüşerek, en yakın zamanda kızımızın ismini parkımıza vermiş olacağız. Sonuçta hepimizin çocukları var. 3-5 saat değil yaklaşık 65 saat beton yığınlarının altında kalan bir çocuğumuz, bizde onun ismini parka vermeye karar verdik" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-11-03 11:07:55
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