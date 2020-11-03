Bartın takımı, Balkan Fizik Olimpiyatları’nda Türkiye'yi temsil etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın takımı, Balkan Fizik Olimpiyatları’nda Türkiye'yi temsil etti

İHA

Bartın takımı, Balkan Fizik Olimpiyatları’nda Türkiye'yi temsil etti

Bartın Fizik Olimpiyatları Takımı, bu yıl ikincisi 12 ülkenden öğrencilerin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Balkan Fizik Olimpiyatları’nda Türkiye'yi temsil etti.
İlki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Balkan Fizik Olimpiyatları’nın ikincisi 9 katılımcı ve 3 misafir ülkenin katılımıyla tamamlandı. Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Karadağ, Kıbrıs, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’ın katıldığı olimpiyatlar Romanya’dan Craiova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen müsabakalarda Bosna, Slovenya ve Türkmenistan da misafir ülke olarak yer aldı.
Bu yılki olimpiyatlara, Balkan Fizik Olimpiyatları Ülke Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Uzun’un koordinasyonunda Bartın Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi öğrencileri Mustafa Aytuğ Kaya, Sıla Sargın, Taha Kağan Aygül ve Emirhan Kırım katıldı. Olimpiyatta Bartın Üniversitesi’nden Doç. Dr. Umut Saraç değerlendirici, Öğr. Gör. Neslihan Köse koordinatör yardımcısı ve Bartın Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi öğretmenlerinden Mustafa Namık Hendek ise gözetmen olarak görev aldı.
“Gençlerimiz ülkemizin bilim ve teknoloji temelli kalkınmasına değer katacak”
Balkan Fizik Olimpiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Uzun, “Türkiye’nin bilim ve teknoloji temelindeki gelişimine katkı sunacak öğrencilerimizle yeni bir maceraya atılmaktan büyük bir mutluluk duydum. Ülkemizin gelişiminde söz sahibi olacağına inandığımız bu gençlerimiz yarışmalar boyunca takdire şayan bir performans sergilediler. Çok önemli tecrübeler elde ettikleri bu süreci önümüzdeki yıllarda üstüne koyarak geliştireceklerdir. Müthiş bir potansiyele sahip olan öğrencilerimizin gayreti ve bilime olan aşklarının hiç sönmeden devam etmesini diliyorum. İnanıyorum ki bugünün yarışmacıları yarının mimarları olacak ve ülkemizin kalkınmasına değer katacaklardır. Bu düşüncelerle gençlerimize olan inançlarını her vesileyle dile getiren Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk ile Bakan Yardımcılarımız Prof. Dr. Mahmut Özer, Prof. Dr. Sayın Mustafa Safran ve Reha Denemeç’e destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman yanımızda olan Bartın Valimiz Sinan Güner’e, sürece olan yakın ilgileri ve işbirliği dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na, Bartın Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi Müdürü Alptekin Yılmaz’a, Mustafa Namık Hendek öğretmenimizin şahsında gençlerimizi geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enkaz altından kurtarılan Elif’in ismi parka verilecek
YEREL HABERLER Enkaz altından kurtarılan Elif’in ismi parka ...
Elif Perinçek´in ismi çocuk parkına verilecek
YEREL HABERLER Elif Perinçek´in ismi çocuk parkına verilecek
Uyarılara aldırmadılar dev dalgaların altında kaldılar
YEREL HABERLER Uyarılara aldırmadılar dev dalgaların altında ...
Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği
TÜBİTAK-1001 desteklerinde ihtisaslaşan üniversiteler arasında Bartın Üniversitesi birinci
YEREL HABERLER TÜBİTAK-1001 desteklerinde ihtisaslaşan üniversiteler ...
Bartın’da İl Pandemi Danışma Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Bartın’da İl Pandemi Danışma Kurulu toplandı
Minik Utku’nun scooter mutluluğu İkinci bisikletini arkadaşına hediye etti
YEREL HABERLER Minik Utku’nun scooter mutluluğu İkinci bisikletini ...
Bartın Irmağı´ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi
YEREL HABERLER Bartın Irmağı´ndan akan çamurlu su, denizin rengini ...
Bartın İnkum plajına mavi bayrak için başvuruda bulunuldu
YEREL HABERLER Bartın İnkum plajına mavi bayrak için başvuruda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X