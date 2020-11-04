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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık nemölçer cihazları muhtarlara teslim edildi

İHA

Fındık nemölçer cihazları muhtarlara teslim edildi

Bartın’da uygulanan 74 Tarımsal Proje arasında yer alan “Fındık Verimliliğinin ve Kalitesinin Artırılması Projesi" kapsamında 30 adet fındık nemölçer cihazı muhtarlara teslim edildi.
Bartın’da uygulamaları süren 74 Tarımsal Proje arasında yer alan “Fındıkta Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması” projesinde çalışmalar devam ediyor. Fındık üretim ve fındık veriminin artırılması hedeflenen proje çalışmalarında gerçekleştirilen eğitimlerin 9’uncusu Güzelcehisar Köyünde yapıldı.
Bartın Valisi Sinan Güner, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, köy muhtarları ve çiftçilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde çiftçilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri tarafından uygulamalı olarak budama ve dikim teknikleri, zirai mücadele takvimine göre yapılması gerekenler, etkin gübreleme için toprak numunesi alımı ve yıl içinde yapılacak işlemler anlatıldı.
"Fındık Verimliliğinin ve Kalitesinin Artırılması Projesi" kapsamında finansı Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından sağlanan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından teslim alınan 30 adet fındık nemölçer cihazı muhtarlara teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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