Bartın’da korona virüs salgınına karşı yeni tedbirler 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar umumi pazar yerlerine giremeyecek 18 yaş altı gençler ebeveynleri olmadan kafelere alınmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da korona virüs salgınına karşı yeni tedbirler 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar umumi pazar yerlerine giremeyecek 18 yaş altı gençler ebeveynleri olmadan kafelere alınmayacak

İHA

Bartın’da korona virüs salgınına karşı yeni tedbirler 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar umumi pazar yerlerine giremeyecek 18 yaş altı gençler ebeveynleri olmadan kafelere alınmayacak

Korona virüs salgınına karşı Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yeni tedbirler uygulamaya alındı. Yeni tedbirler kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar umumi pazar yerlerine giremeyecek, 18 yaş altı gençler ebeveynleri olmadan kafelere alınmayacak.
Bartın’da korana virüs (Covid¬19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni tedbir kararları duyuruldu.
Bartın Valisi Sinan Güner Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı kararlar kapsamında; evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, nikahdüğün salonları, halı sahalar, spor salonları, internet kafeler, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, lunaparklar, tiyatro, sinema, konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, saunalar faaliyetlerini en geç saat 22:00’da sonlandıracak.
İkametlerde veya umuma açık restoran, lokanta, kafe, pastane, otel gibi istirahat ve eğlence yerlerinde; altın günleri, doğum günü kutlamaları, toplu kahvaltı ve yemek organizasyonları yapılamayacak. Kanuni bakım mükellefiyeti hariç aile ve akraba ziyaretleri ve hane ziyaretleri gerçekleştirilemeyecek.
65 yaş ve üzeri vatandaşların 10:0016:00 saatleri haricinde dışarı çıkmalarının da kısıtlandığı yeni uygulamalarda, bu süreler içinde umumi pazar yerlerine girmeleri de yasaklandı. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan pazar ihtiyaçlarını görecek kimsesi olmayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacağı duyuruldu.
18 yaş ve altı gençler ile çocukların yanlarında ebeveynleri olmadan restoran ve lokantalar dışında kalan kafe, restoran kafe, fırın kafe, pastane, çay ocağı vb. oturarak hizmet verilen yeme içme ve dinlenme mekanları ile umumi pazar yerlerine girmeleri kısıtlanırken umumi park ve piknik alanlarına alınmamaları da kararlaştırıldı.
Başta tekstil sektörü olmak üzere tüm iş yerlerinde yapılan denetimler sırasında ihtiyaç duyulması halinde güvenlik kamerası kayıtları kolluk birimleri ve denetim komisyonları marifetiyle incelenebilecek.
Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri gibi yemeiçme hizmeti sunan işletmelerin müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanda kişi sayısı (personel dahil) dört metre kareye bir kişi olacak şekilde hesaplanacak. Bu işletmelerde açık ve kapalı alanlarında ilan edilen maksimum müşteri sayısından fazla oturulabilecek masa ve sandalye bulundurulamayacak. Tedbir ve kararlara uymayan mekân ve işletmeler birinci ihlallerinde uyarı, ikinci ihlallerinde 900 TL idari para cezası, üçüncü ihlallerinde 1 gün süre ile faaliyetten men, dördüncü ihlallerinde ise 3 gün süre ile faaliyetten men ile cezalandırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fındık nemölçer cihazları muhtarlara teslim edildi
YEREL HABERLER Fındık nemölçer cihazları muhtarlara teslim edildi
Bartın takımı, Balkan Fizik Olimpiyatları’nda Türkiye'yi temsil etti
YEREL HABERLER Bartın takımı, Balkan Fizik Olimpiyatları’nda ...
Enkaz altından kurtarılan Elif’in ismi parka verilecek
YEREL HABERLER Enkaz altından kurtarılan Elif’in ismi parka ...
Elif Perinçek´in ismi çocuk parkına verilecek
YEREL HABERLER Elif Perinçek´in ismi çocuk parkına verilecek
Uyarılara aldırmadılar dev dalgaların altında kaldılar
YEREL HABERLER Uyarılara aldırmadılar dev dalgaların altında ...
Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği
TÜBİTAK-1001 desteklerinde ihtisaslaşan üniversiteler arasında Bartın Üniversitesi birinci
YEREL HABERLER TÜBİTAK-1001 desteklerinde ihtisaslaşan üniversiteler ...
Bartın’da İl Pandemi Danışma Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Bartın’da İl Pandemi Danışma Kurulu toplandı
Minik Utku’nun scooter mutluluğu İkinci bisikletini arkadaşına hediye etti
YEREL HABERLER Minik Utku’nun scooter mutluluğu İkinci bisikletini ...
Bartın Irmağı´ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi
YEREL HABERLER Bartın Irmağı´ndan akan çamurlu su, denizin rengini ...
Bartın İnkum plajına mavi bayrak için başvuruda bulunuldu
YEREL HABERLER Bartın İnkum plajına mavi bayrak için başvuruda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X