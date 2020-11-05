Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi edildi

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Bartın’da köpeklerin saldırısından köylüler tarafından kurtarılan yaralı karaca tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.

Küre Dağları Milli Parkı’na sınır noktada yer alan Bartın’ın Esbey köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan erkek karaca köylüler tarafından kurtarılıp korumaya alındı. Karacanın yaralı olması üzerine köylüler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yaralı karacanın tedavisi bölgeye ekiplerle birlikte gelen Veteriner Hekim Tolga Kandıralı tarafından gerçekleştirildi.

Burun bölgesinden yaralanan ve tedavisi tamamlanan karaca genel sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yeniden doğal ortamına salındı.

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