Köpeklerden kaçarken dereye yuvarlanan karacayı jandarma kurtardı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, ormanlık alanda köpeklerin kovaladığı karaca, dengesini kaybederek dereye yuvarlandı. Jandarma ekiplerince dereden çıkarılan yaralı karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Esbey köyünde oturan İbrahim Çakır, köye yakın ormanlık alanda karacanın köpeklerin kovalaması sonucu dereye düştüğünü gördü. Durumun haber verilmesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri, karacayı bulunduğu yerden çıkarıp, üşümesini önlemek için üzerine battaniye örterek, su verdi. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köye gelerek, hafif sıyrıklar bulunan karacanın tedavisini yapıp, doğaya saldı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-11-05 09:20:30



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