Köpeklerden kaçan karaca dereye düştü

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde köpeklerin kovaladığı karaca dereye düştü. Devlet Su İşleri ekiplerince yapılan çalışmayla karaca kurtarıldı.

Kurucaşile'ye bağlı Aydoğmuş köyünde köpeklerin kovaladığı karaca kaçarken, dereye düştü. Derede koşmaya başlayan karacayı o sırada ıslah çalışması yapan DSİ ekipleri gördü. İşçilerin çabası ile karaca dereden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parkları ekipleri, karacanın herhangi bir yarası olup olmadığını kontrol ettikten sonra doğaya saldı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR

2020-11-06 14:32:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.