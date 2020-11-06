Köpeklerden kaçan karaca dereye düştü

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde köpeklerin kovaladığı karaca dereye düştü. Devlet Su İşleri ekiplerince yapılan çalışmayla karaca kurtarıldı.
Kurucaşile'ye bağlı Aydoğmuş köyünde köpeklerin kovaladığı karaca kaçarken, dereye düştü. Derede koşmaya başlayan karacayı o sırada ıslah çalışması yapan DSİ ekipleri gördü. İşçilerin çabası ile karaca dereden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parkları ekipleri, karacanın herhangi bir yarası olup olmadığını kontrol ettikten sonra doğaya saldı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2020-11-06 14:32:58
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