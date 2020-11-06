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"Akıllı Üniversite için Zeki Enerji Yönetim Sistemi" çalıştayı gerçekleştirildi

İHA

"Akıllı Üniversite için Zeki Enerji Yönetim Sistemi" çalıştayı gerçekleştirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında ilk 5'te yer alan Bartın Üniversitesi’nde "Akıllı Üniversite için Zeki Enerji Yönetim Sistemi" çalıştayı gerçekleştirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Avrupa Birliği finansmanıyla gerçekleştirdiği Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında Bartın Üniversitesi’nde bir çalıştay düzenlendi. YEVDES kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında ilk 5'te yer alan ve 2 projesi desteklen Bartın Üniversitesi’ndeki çalıştay, 56 farklı proje başvurusu arasında yapılan değerlendirmede enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla seçtiği “Akıllı Üniversite İçin Zeki Enerji Yönetim Sistemi” projesi kapsamında yapıldı. Çalıştaya YEVDES Projesi Takım Lideri Zoran Morvaj, proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan ve proje ekibinden Dr. Öğr. Üyesi Ersin Alaybeyoğlu, Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak, Dr. Öğr. Üyesi Bayram Dündar ve Dr. Öğr. Üyesi Mahir Gülen katıldı.

Bartın Üniversitesi’nin enerji verimliliği alanındaki başarısından bahsedildi
Projenin detayları hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan, “Üniversitemiz son yıllarda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında çok büyük bir başarı göstermiştir. Bu başarılardan biri olan projemizde de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji açısından çok faydalı olacak zeki bir sistem geliştireceğiz. Bu proje kapsamında üniversitemizin ihtisaslaşma alanına da giren ‘Akıllı Sistemler’ konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
"Akıllı Enerji Yönetim Sistemi’ geliştirilecek"
Yapay zeka destekli mobil bir sistem geliştireceklerini de ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan, “Üniversitelerdeki odalar, derslikler, koridorlar, tuvaletler, merdivenler vb. alanların enerji yönetiminde yapay zeka ve nesnelerin interneti (IOT) teknolojisinden yararlanılacaktır. Bu teknolojilerle geliştirilecek masaüstü, mobil ve web tabanlı yazılımlar ile ‘Havalandırma’, ‘Işıklandırma’ ve ‘Isıtma’ sistemleri verimli bir şekilde yönetilebilecek ve bu döngüye yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek enerjinin de dahil edilmesiyle maksimum enerji verimliliği sağlanacaktır. Bu sayede üniversitemizin enerji sarfiyatına harcadığı bütçe ciddi miktarda azaltılmış olacaktır. Proje sonucunda Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Bulut Bilişim, Optimizasyon, Simülasyon ve Sistem Entegrasyonu gibi Endüstri 4.0’ın tüm ana bileşenlerinden faydalanılacak ve üniversitemizin akıllılaştırılması için çok büyük bir katkı sağlanacaktır. Ayrıca yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamalarda siber güvenliğin sağlanması hususu göz önünde bulundurulacaktır. Proje sonucunda ‘Akıllı Enerji Yönetim Sistemi’ni geliştirerek başta üniversitemize sonraki aşamada ülkemize yüksek katma değer üretecek bu sistemi kazandırmayı umuyoruz” diye konuştu.

"Çalıştayda yapılacak çalışmaların altyapısı oluşturuldu"
Gerçekleştirilen çalıştayın oldukça verimli geçtiğinin de altını çizen Ceyhan, proje kapsamında yapılan çalışmaların altyapısının oluşturulduğunu ifade ederek “Bugün yaptığımız çalıştay projenin altyapısının oluşturulması için çok faydalı geçmiştir. Projemize alanında çok başarılı olan Zoran Morvaj’ın da destek vermesi bizim için çok değerli. Kendileri de projemizi çok beğendi ve YEVDES'te takım lideri olarak dışarıdan bir uzman atamak yerine bizim projemize bizzat uzman desteği sunmak istedi. Bu desteklerinden dolayı da kendilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun’a, proje ekibimize ve Üniversitemiz Enerji Verimliliği Kurulu'na teşekkürü bir borç bilirim” şeklinde konuştu.

“Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında önemli çalışmalar yapıyoruz”
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında üniversite bünyesinde önemli çalışmaların yapıldığının altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, AB finansmanıyla, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında yapılan değerlendirmede Üniversitemiz, yenilenebilir enerji (60 üniversite arasında) ve enerji verimliliği projelerinde (63 üniversite arasında) 94 puan alarak ilk 5'te yer almayı başardı. Böylece Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında 63'ü üniversite 144'ü belediye olmak üzere 207 kurum arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda Üniversitemiz, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik teknik hizmet desteklerinden yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda iki projemiz ise desteklenmeğe değer görüldü” ifadelerini kullandı.

“Üniversitemiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor”
Rektör Uzun, Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına üniversite olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini de aktararak “Bartın Üniversitesi'nin tüm bileşenleri enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında adeta bir seferberlik halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin kalkınmasını her anlamda önceleyen Üniversitemiz, her geçen gün artan enerji talebine karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. AB'nin kaynak verimliliği ilkeleri ışığında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarını destekliyor, sera gazı salınımının azaltılmasını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Ülkemizin enerji politikaları ve stratejileri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı yenilikçi teknolojilerle de birleştirerek, sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz. Bakanlık tarafından desteklenen projelerimizin hayata geçirilmesiyle de bu gelişimi sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Bu düşüncelerle destekleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’e, YEVDES Projesi Takım Lideri Zoran Morvaj ve proje ekibi ile bu alanda üniversitemizin gelişimine katkı sunan tüm bileşenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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