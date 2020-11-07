Irmağın çamurlu ve temiz kollarından gelen suları, böyle buluştu



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)KARADENİZ'e akan Bartın Irmağı´nın kollarının iki farklı rengi, havadan dronla görüntülendi. Derenin bir kolundan çamurlu, bir kolundan temiz su gelirken, sular ırmakta buluştu.

Bartın´da yaklaşık 1 haftadır yağan yağmurun sonrasında ırmağın iki kolunda renk değişikliği oldu. Dereler, Bartın Irmağı´nın Gazhane Burnu´nda birleşirken, renklerinin farklılığı da dikkati çekti. Kozcağız beldesinden gelen suyun renginin normal olduğu görülürken, Ulus ve Arıt derelerinden gelen suyun ise çamurlu olduğu görüldü.

Farklı renkteki 2 derenin sularının birleşmesi, Gazhane Burnu´nda ilginç görüntüler oluşturdu. Çamurlu su ile normal suyun birleştiği an havadan da görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar

2020-11-07 17:20:35



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