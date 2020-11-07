Pozitif ve temaslı korona virüs listesini yayınlayan öğretmene soruşturma

Bartın’da korona virüse yakalanan ve testleri pozitif çıkan şahıslarla pozitif temaslısı oldukları için karantinada olan vatandaşların yer aldığı listeyi sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.



Bartın’ın Ulus ilçesinde öğretmenlik yapan ve aynı zamanda ilçedeki filyasyon ekibinde görevli olan H.A. korona virüse yakalanan ve testleri pozitif çıkan şahıslarla birlikte pozitif temaslısı oldukları için karantinada olan vatandaşların yer aldığı listeyi sosyal medya hesabından paylaştı. H.A.’nın paylaştığı listede korona virüs dolayısıyla karantinada olan vatandaşların isim ve soy isimleri ile birlikte telefon numaraları ve adreslerinin de yer aldığı görüldü. H.A. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Evde izolasyonda olması gerekenlerin listesidir. Lütfen dikkatli olalım." notunu düştü. Gelen tepkiler üzerine H.A., paylaşımını kaldırarak özür diledi.

Olayla ilgili olarak H.A. hakkında Ulus Kaymakamlığınca idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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