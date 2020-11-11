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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenci projeleri bilgilendirme semineri gerçekleştirildi

İHA

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Bilgilendirme Semineri" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Öğrenci projeleri bilgilendirme semineri gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Bilgilendirme Semineri” yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Proje ve bilimsel yayın sayısında sürdürülebilir bir artış hedefleyen Bartın Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi tarafından “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Bilgilendirme Semineri” düzenlendi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak sürdürülebilir bir gelişim hedeflediklerini söyledi.
“Yükselişimizi sürdürmek için gayret gösteriyoruz”
Her geçen gün büyüyen ve gelişen bir üniversite olarak başarılarla ön plana çıkmak istediklerini belirten Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri geleceğe kararlı adımlarla yürümektedir. Her günü bir öncekinden daha iyi olması için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda kayda değer bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. URAP’da, SCImago ve Webometrics gibi bağımsız sıralama kuruluşlarının değerlendirmelerinde her geçen gün yükseliş kaydediyoruz. Projelerimizle de gösterdiğimiz performansı arttırarak devam ettiriyoruz” dedi.
“Üniversitemiz öğrenci projeleriyle ilk sıralarda yer alıyor”
Rektör Uzun, tüm çalışmalarının merkezinde öğrencilerin olduğunu ifade ederek “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişimini ve yetkinliklerinin artması her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm personelimizle birlikte ciddi çaba sarf ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onların en iyi şekilde geleceğe hazırlanmanın gayretindeyiz. Bu noktada 27 öğrencimizin kabul edilen TÜBİTAK 2209A projesiyle 99 üniversite arasından Türkiye ikincisi olduğumuzu belirtmek istiyorum. İnanıyorum ki yaptıkları çalışmalarla bizleri her zaman gururlandıran öğrencilerimiz, ülkemizin gelecek hedeflerine giden yolda ciddi adımlar atacak ve geleceğimize değer katacaktır” diye konuştu.
“Bölgesel kalkınma odağındaki çalışmalarımız artıyor”
Bartın Üniversitesi’nin bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam ettiğinin de altını çizen Rektör Uzun, “Açılan bölümler, yapılan projeler ve bilimsel yayınlar, yetiştirdiğimiz nitelikli insan kaynağı, verilen eğitimler gibi gösterilen gayretlerin tümü bir stratejinin parçası niteliğindedir. Yeni YÖK anlayışıyla birlikte “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanında ihtisaslaşan Üniversitemiz, bölgesel odaklı bir anlayışla ülkemizin kalkınmasına destek oluyor. ‘Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi’ üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Akademik ve idari insan kaynağımız, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte her geçen gün artan bir ivme ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasındaki teşvikleri ve iyi dilekleri dolayısıyla TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Bartın Üniversitesi’nin gelişimine katkı sunan tüm bileşenlerimizi de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
"Proje yazma ve yönetme süreçleri anlatıldı"
Yoğun katılımın olduğu seminerde ilk olarak Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz tarafından proje yazımında bilinmesi gereken temel kavramlar ve konulardan bahsederek, araştırmanın planlanmasının önemine vurgu yapıldı. Bartın Üniversitesi öğretim elemanları tarafından dijitalleşme ve bölgesel kalkınma odağında hazırlanan 3 proje TÜBİTAK 1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (ARDEB) kapsamında desteklenmeye değer görüldüğünü de hatırlatan Prof. Dr. Cengiz, bazı iyi proje örnekleri üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
Eğitim Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Bekir Güler ise TÜBİTAK 2242 ve 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve başvuru süreci hakkında bilgiler verdi. “Lisans öğrencisi olarak proje hazırlama sürecine nereden başlanmalı?” sorusuna cevap arandığı seminerde, örnek proje fikirleri üzerinden değerlendirmeler yapıldı.
Seminer karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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